Comextic, reconocida en los premios CEL por aplicar el Business Intelligence y Big Data al vino

La empresa, que ya ganó el Premio Pilot a la Excelencia Logística, ha recibido ahora el segundo premio en la gala de los premios CEL a nivel nacional en la categoría de excelencia logística por su proyecto Bodega 5.0, que es pionero en aplicar la tecnología Business Intelligence y el análisis con Big Data en el sector vitivinícola.

Bodega 5.0 es una iniciativa que, por primera vez, aplica la tecnología Business Intelligence Qlik a toda la cadena de suministro en las empresas vitivinícolas (end to end), favoreciendo un ajuste de los costes, la mejora de la empleabilidad de recursos y la predicción de la demanda.

De acuerdo con los datos de la memoria que Devoteam-Comextic presentó para estos premios CEL, los puntos clave y diferenciales de este proyecto son el desarrollo de un sistema de previsión de la demanda y control de inventario específico para bodegas y adaptado a cada una de las fases productivas, así como un sistema de Machine Learning para la optimización de la producción, que alinea tareas de campo, bodega, elaboración y embotellado y da soporte a los procesos y equipamiento actual.

Otros pilares del proyecto de Comextic, que recientemente se integró en Devoteam, son el desarrollo de un sistema de simulación What If, que permite analizar escenarios de planificación y evaluar su efecto sobre los procesos productivos, logísticos y comerciales, y de una plataforma integrada de Business Intelligence y Data Analytics, que genera e integra información para dar soporte al proceso de toma de decisiones en base al conocimiento. El proyecto, a su vez, también incluye programación de la operativa End To End de la cadena de suministro, basado en Inteligencia Artificial.

El encargado de recibir el premio ha sido José Ignacio Goñi, Director General de Devoteam-Comextic, quien manifestó que "para nuestra compañía es un honor seguir representando la marca Aragón en las tecnologías más demandadas del mercado; tecnologías Big Data y Business Intelligence aplicadas a la transformación digital del mundo logístico. Dentro de nuestro plan de acción, establecimos como objetivo ser líderes en Aragón. Ahora, hemos alcanzado el liderazgo en España y hemos puesto el foco en alcanzarlo también en el resto de Europa".