AREA y ASNAPA consideran que la nueva ley de autónomos no sirve para nada

Eva Sereno Zaragoza

El presidente de AREA y ASNAPA, Robero Lagunas ha valorado negativamente la nueva ley de apoyo y fomento del emprendimiento y trabajo autónomo porque "a los autónomos no nos sirve para nada absolutamente y es un verdadero sinsentido, tal y como está formulada".

"Es de sentido común el haber rechazado la proposición de ley por algunos grupos políticos, por muchas razones obvias. Esta muy bien poner los titulares antes de las elecciones, pero el contenido está sin aclarar y sin matizar y eso sí que es un grave problema para nuestros gestores porque, después de tantas reuniones supuestamente con quien ellos creen, ni siquiera saben coordinar el trabajo real del autónomo ni sus necesidades reales y no metafóricas", ha afirmado Roberto Lagunas, presidente de AREA y ASNAPA, a elEconomista.es

Tanto para la asociación reg(onal de autónomos (AREA) como la asociación nacional (ASNAPA), "todos los títulos que expone el proyecto está muy bien cara a la opinión pública, pero realmente no hay nada en concreto ni nada meditado para que los autónomos sigan siendo la estructura económica de este país. Solo se especifican algunos términos por interés político y eso no es de recibo". En este sentido, añaden que, por ejemplo, se habla de microcréditos, "pero no se dice en qué condiciones, se habla de tiempo pero tampoco saben cómo realizarlo..."

AREA Y ASNPA, además, denuncian que "lo que vemos de fantasía óptica es que los grupos que gobiernan hayan dado por bueno semejante aberración de programa para los que mantenemos en gran mayoría la economía de Aragón".

Finalmente, añaden que "en elecciones todo vale" para concluir que "las ideas después de elecciones".