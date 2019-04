Cepyme Aragón confía en que las incertidumbres políticas no cambien la tendencia positiva de creación de empleo

Europa Press Zaragoza

Cepyme Aragón ha expresado este martes su deseo de que las "incertidumbres políticas" no cambien la tendencia positiva en la creación de empleo. Así lo ha manifestado la organización empresarial tras conocer los datos del paro registrado en esta Comunidad en el mes de marzo, que reflejan un descenso de 1.550 personas respecto al mes de febrero, lo que supone un descenso del 2,3 por ciento.

Así, la cifra total de desempleados en la Comunidad es de 65.412. Por provincias, Teruel ha registrado la mayor bajada con un 4,72 por ciento de variación mensual, que se traduce en 270 personas menos, seguida de Huesca con una bajada del 3,78 por ciento, que supone 327 personas menos, y Zaragoza con un descenso del 1,81 por ciento, que se traduce en 953 desempleados menos.

Estas cifras sitúan a Aragón como la cuarta Comunidad en la que más ha descendido el paro respecto al mes anterior, y la octava en la que más ha descendido el desempleo interanualmente, con un 6,16 por ciento menos.

"No hay razón objetiva para este descenso del paro ya que este año no coincide con la Semana Santa, no obstante, cualquier dato positivo siempre es bueno y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos por encima de la media", ha señalado el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita.

"También es de destacar que la industria esté entre los sectores que han dado lugar a estos datos ya que es básico para la estabilidad económica de nuestra Comunidad", ha asegurado.

CEPYME Aragón ha recordado que el 99,9 por ciento del tejido empresarial aragonés está formado por pymes y autónomos de los que el 95,43 por ciento son empresas con menos de 10 trabajadores. Además, las pymes y los autónomos crean 7 de cada 10 empleos generados en la Comunidad.

"Estas cifras se pueden interpretar como un diente sierra, ahora hay que confiar en que los avatares políticos que se avecinan en los próximos meses no hagan cambiar la tendencia", ha concluido López de Hita.