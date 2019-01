Grupo Garrampa comienza en Francia su expansión internacional con sus soluciones de branding

Eva Sereno Zaragoza

La empresa se ha fijado en Francia para iniciar su expansión internacional, habiéndose ya realizado las primeras ventas. Un mercado tras el que prevén comercializar sus productos personalizados en otros países de Europa. Con el salto internacional, Grupo Garrampa impulsará también su crecimiento y ventas, habiéndose marcado el objetivo de alcanzar los cuatro millones de euros de facturación a dos años vista.

El año 2019 formará parte de la historia empresarial de Grupo Garrampa, especializada en soluciones de branding a través del merchandising y el textil promocional. Un sector de actividad en el que opera bajo Muybuenaidea.com (regalos de empresa y artículos publicitarios), Bananaprint.es (ropa personalizada) y Bananawork.es (ropa de trabajo) para atender la demanda de grandes empresas, pymes y particulares.

La e-commerce aragonesa, con oficinas y centro logístico y de producción en Cuarte de Huerva (Zaragoza), ha comenzado a poner en marcha su plan de internacionalización con la apertura del primer mercado internacional.

Tras estar bien posicionados en España -tienen una cuota de mercado del 3%-, Grupo Garrampa se ha fijado en Europa para impulsar su crecimiento y ventas. Y, dentro del continente, Francia es el país prioritario para iniciar su expansión exterior.

De hecho, Francia es el mercado internacional prioritario para 2019 para Grupo Garrampa, que también contempla estar presentes en algún mercado más este año, aunque "el crecimiento será sostenido. Iremos controlando la velocidad de expansión para que el crecimiento no se nos escape de las manos", según ha explicado Jorge Morales, director-gerente de Grupo Garrampa, a elEconomista.es

El salto internacional forma parte del crecimiento natural de Grupo Garrampa, que en 2017 duplicó su facturación y cerró 2018 con una facturación de dos millones de euros. Un ejercicio este último que se caracterizó por la estabilización del proyecto y por sentar las bases para el futuro, apostando por la innovación tecnológica para desarrollar sistemas a medida para agilizar procesos de trabajo internos y la experiencia de cliente, además de favorecer la escalabilidad del negocio "sin tener que duplicar la estructura del negocio cada vez que se crece".

El objetivo, ahora, en 2019, es "dar otro empujón a la empresa y otro salto en crecimiento". La previsión es que, con la consolidación del mercado español y la apertura del mercado internacional, se alcance una facturación de cuatro millones de euros a dos años vista.

La actividad de Grupo Garrampa también tendrá impacto en el empleo. La empresa tiene una plantilla formada por una veintena de personas, cifra que se incrementará con nuevas incorporaciones en determinadas áreas de la empresa en relación principalmente a los nuevos mercados que se abran.

La comercialización de sus productos en Francia se realizará desde Zaragoza, no siendo necesario tener una infraestructura en el país porque "nuestro modelo de e-commerce se adapta a la internacionalización. No necesitar infraestructura permite abrir países más fácilmente". No obstante, sí será preciso adaptar la web y contar con personal específico para la atención personalizada en el idioma nativo.

Además, la empresa puso en marcha en 2017 un taller propio de estampación. "Es un esfuerzo importante, pero es clave en el negocio" porque "es una ventaja competitiva. Permite ser ágiles en la preparación de los pedidos. Casi nadie es tan rápido como nosotros y, a nivel europeo, esto nos permite solventar el gap entre España y Europa. Somos competitivos en plazos y podemos competir también en precios".

Emprendedores solidarios

Grupo Garrampa es un claro ejemplo de emprendimiento. La empresa nació en el año 2006 y, en un principio, comenzó como un hobby que fue "cogiendo forma". Aunque los tres socios tenían trabajos por cuenta ajena que "eran estables" y tenían una situación cómica, "apostamos por el proyecto para dedicarnos a lo que hacemos".

Tras este paso, en 2008 se comenzó con la profesionalización de la empresa, que coincidió con los años de crisis económica. "Esto tuvo una parte mala porque el crecimiento como empresa se ralentizó pero, al mismo tiempo, te enseña a vivir en unas condiciones extremas y de dificultad".

Posteriormente, en los últimos dos y tres años ha dado un salto importante en facturación. Pero en este crecimiento, la solidaridad también es clave. "Nos importa la responsabilidad social y queremos involucrarnos".

La responsabilidad social forma parte de la filosofía de Grupo Garrampa, habiendo recibido por ello recientemente el premio Solidaridad 2019 de FYVAR (Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Promocionales y Publicitarios), que se otorga a una única empresa del gremio por su contribución solidaria a favorecer el sector en distintos ámbitos de la sociedad, cultura, comunicación o deporte.

"No concebimos nuestro crecimiento como empresa sin que este crecimiento tenga repercusión en la sociedad para tener una sociedad más justa. Es la filosofía de la empresa y vamos a profundizar en estas acciones en los próximos años", de manera que se convertirán en un punto clave dentro de la estrategia de desarrollo de Grupo Garrampa.