Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars abre nueva tienda en Lugo

Eva Sereno Zaragoza

La enseña aragonesa ha abierto un nuevo punto de venta en la localidad de Foz, en Lugo, para vender sneakers y prendas deportivas de moda.

Con esta apertura, Nº1 en Zapatillas y Foot on Mars suma ya 62 establecimientos en España y en Andorra en los que ofrece una amplia colección de sneakers y prendas deportivas de moda.

La nueva tienda, cuya apertura se enmarca dentro del plan de expansión de la firma, cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados en la que se muestra la oferta de calzado, textil y complementos de marcas como Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, Skechers y Vans.

Además, la tienda cuenta con un lineal más deportivo de look casual, aparte de ofertar productos de textil y complementos.

En los próximos meses, la enseña aragonesa tiene previsto continuar con su expansión y apertura de tiendas bajo las marcas Foot on Mars y Nº1 by Foot on Mars en las poblaciones de Azpetia, Cambrils, Ceuta, Ecija, Estella, Gibraltar, Irún, Lanzarote, Lucena, Malgrat de Mar, Plasencia,, Puerto de la Cruz, San Isidro (Tenerife), Sevilla, Tàrrega o Valdepeñas, entre otras localidades.