Firmado el convenio para el sector del comercio en Huesca

Eva Sereno Zaragoza

El convenio recoge incrementos salariales para el año 2018 del 2%, para el año 2019 del 1,8%, para el año 2020 del 1,8% y para el año 2021 del 2%.

Este es uno de los puntos principales del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Comercio en General de la Provincia de Huesca, que tendrá una vigencia de cuatro años, entrando en vigor en 2018 hasta el año 2021, incluido.

Los incrementos salariales acordados se aplicarán a todos los conceptos económicos del Convenio como el plus de frío, plus salarial de fidelidad, plus sábado tarde, plus de dietas, salvo en el concepto de la antigüedad cuyo valor se revalorizará, en el 50% del incremento que sufran los salarios cada año.

Además, el convenio contempla una actualización salarial en el caso de que el IPC resultante para cada uno de los años de vigencia del convenio sea superior al incremento pactado para ese periodo.

Las tablas salariales del convenio se actualizan hasta un incremento máximo para el año 2018 del 2,5%, para el año 2019 del 2,3%, para el año 2020 del 2,3% y para el año 2021 del 2,5% sin efectos retroactivos. En todo caso, el incremento salarial al final del periodo de los cuatro años será como mínimo igual al IPC resultante de dicho periodo.

En el texto también se garantiza que, a la finalización del convenio, todos los trabajadores tendrán remuneraciones mínimas de 14.000 euros brutos anuales. Por su parte, la jornada de trabajo permanece en 1.783 horas efectivas anuales para toda la vigencia del convenio.

El convenio -que ha sido firmado por los agentes sociales más representativos de la provincia de Huesca (UGT, CCOO y Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca (FECOS)-, regula así las condiciones laborales de las empresas cuya actividad, exclusiva o principal, desarrollada profesionalmente y con establecimiento mercantil abierto, consista en la venta de cualquier clase de artículos, bien sea al detalle o al por mayor, en nombre propio o de terceros, y que no estén afectadas por un ciclo de producción.