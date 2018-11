CCOO Aragón luchará por contratos "estables y salarios dignos" para que los jóvenes tengan "un proyecto de vida"

Europa Press Zaragoza

Comisiones Obreras (CCOO) Aragón ha asegurado que va a "plantar cara" a la realidad laboral que viven muchos jóvenes aragoneses, protagonizada por "contratos temporales y a tiempo parcial y salarios bajos", con el objetivo de que puedan desarrollar "un proyecto de vida". Para ello, exigirá a la Administración que reflexione e impulse políticas públicas en este sentido.

La secretaria de Juventud de CCOO Aragón, Elena Pérez, y el técnico de Juventud en el sindicato, Luis Quintana, han presentado este viernes los datos del informe confederal '#Generaciónmovil, una radiografía de la juventud y diez propuestas de futuro', con el que han querido alertar de la precariedad laboral que soportan los jóvenes en el país y la falta de oportunidades para construir un proyecto de futuro.

Pérez ha explicado que se trata de una campaña nacional que CCOO ha promovido con la finalidad de "poner encima de la mesa la situación que vive la juventud actualmente", instando al Gobierno central a que impulse "políticas públicas", y permitiendo al sindicato "organizarse y movilizarse". "Queremos analizar la situación de la juventud y establecer un mapa de la realidad", ha indicado.

En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de "transformar" esa realidad porque la situación de los jóvenes "no ha cambiado" en los últimos años y continúa estando protagonizada, ha dicho, por "los contratos temporales y a tiempo parcial y los salarios bajos", una situación que afecta todavía más a las jóvenes.

La secretaria de Juventud de CCOO Aragón ha ofrecido un primer resumen del informe, que ha estimado que el 58 por ciento de los contratos de los jóvenes aragoneses son temporales y, un 27 por ciento, a tiempo parcial. Además, uno de cada tres jóvenes disponen de un salario inferior a 14.000 euros anuales: "Los tiempos en los que ser mileurista era casi un insulto han pasado a la historia, ahora mismo es una aspiración".

Como consecuencia de los bajos salarios, Pérez ha comentado que la tasa de pobreza juvenil también ha aumentado porque "los contratos son inseguros, imprevisibles y no permiten que establezcan un proyecto de vida". Sin embargo, ha apostillado lo siguiente: "Vamos a plantar cara a esta realidad" a través de "tres patas fundamentales": el fomento de la formación, la lucha por un empleo estable y el impulso a la posibilidad de emancipación.

Desmitificar

El técnico de Juventud de CCOO Aragón, Luis Quintana, ha esgrimido los datos principales del informe, un documento que ofrece "una radiografía de la situación en la que viven los jóvenes que han empezado a trabajar con la crisis". Uno de sus objetivos, ha afirmado, es "desmitificar" la creencia de que en España hay sobrecualificación y gran presencia de 'ninis', jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni pretenden hacerlo.

Así, ha detallado que un 88 por ciento de los jóvenes entre 16 y 19 años y un 58 por ciento de los que tienen edades comprendidas entre los 20 y 24 años, están estudiando. "Se ha incrementado también la escolarización en estudios superiores, tanto en FP como en Universidad, que está en torno al 44 por ciento", ha agregado.

"Pero si analizamos la población joven de 25 a 29 años en 2017, un tercio de ellos solo tienen la Educación Secundaria Obligatoria. No hay un exceso de titulados como se viene diciendo, no existe una sobrecualificación", ha apostillado Quintana, para añadir que "el nivel educativo es menor respecto a los países de la OCD o la Unión Europea".

'Ninis'

En cuanto a la población 'nini', el técnico de Juventud ha considerado que se trata de una excusa para culpabilizar a los jóvenes de la precariedad laboral. "El 92 por ciento trabaja, estudia o está en paro porque no encuentra trabajo", ha asegurado, para insistir en la importancia de "desmitificar la creencia de que existe una población 'nini'".

Sobre el paro, Luis Quintana ha indicado que un 48,5 por ciento de los jóvenes entre 16 y 19 años no trabaja, pero si se traduce a datos reales, es decir, solo teniendo en cuenta a las personas que están buscando trabajo y no a las que estudian o no quieren trabajar por otros motivos, la cifra se sitúa en un 8 por ciento.

Lo mismo ocurre, ha continuado diciendo, con los jóvenes entre 20 y 24 años y los de 25 a 29 años, con cifras de personas sin trabajar de 36,5 y 26 por ciento, respectivamente, pero que suponen, en ambos casos, un 20 por ciento de incidencia real sobre la población de esa edad.

Contratos

Luis Quintana se ha referido además a los tipos de contrato de la población juvenil aragonesa para precisar que un 50 por ciento de los mismos son temporales, un 25 por ciento son a tiempo parcial y, además, un 20 por ciento tienen "la doble precariedad" porque son temporales y parciales.

En España, "los contratos indefinidos que se están firmando suponen un 8,1 por ciento de los totales y, mientras hace diez años se necesitaban 3,2 contratos por persona para trabajar un año entero, actualmente se necesitan 5,2", ha observado el técnico de Juventud, quien también ha destacado las "tasas de emancipación cada vez más bajas", ya que "solo un 21 por ciento" de quienes se independizan son menores de 30 años.

A consecuencia de la precariedad laboral, desde CCOO han advertido de que en los últimos ocho años han sido muchos los jóvenes que se han marchado del país para buscar trabajo. Entre los de 15 a 19 años, la tasa de emigrantes se ha incrementado en un 114 por ciento, mientras que en el tramo de 20 a 24 años lo ha hecho en un 92 por ciento.

Propuestas

El informe '#Generaciónmovil, una radiografía de la juventud y diez propuestas de futuro' ha permitido establecer un decálogo de medidas a desarrollar para terminar con esta situación. En primer lugar, se reivindica "una educación infantil universal y gratuita como una forma de fomentar la natalidad".

Asimismo, se pretende establecer en 18 años la edad límite en la educación obligatoria; mayor inversión en formación profesional; becas y salarios beca para garantizar el acceso a la Universidad; y redactar un estatuto del becario para que "no estén desprotegidos porque cada beca es un mundo".

Por otro lado, desde el sindicato apuestan por una mejor transición de la formación al empleo; un salario y un desarrollo profesional dignos; mayor calidad y estabilidad en el empleo; un incremento de la economía social contra el emprendimiento, y más ayudas a la emancipación, controlando los alquileres para evitar la especulación.