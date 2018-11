Forestalia última el cierre financiero para impulsar el proyecto Phoenix con 1.200 MW en energía eólica

Eva Sereno Zaragoza

La empresa aragonesa podría recibir el respaldo de Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el proyecto Phoenix, que comprende 1.200 MW de energía eólica, siendo el proyecto más grande en greenfield eólica en Europa. El objetivo es que esté produciendo el día 1 de enero de 2020. La empresa ya recurrió al BEI para el proyecto Goya, de 300 MW de eólica, accediendo a financiación de 50 millones de euros.

Y, previsiblemente, el BEI volverá a ser decisivo en las inversiones que se tienen que realizar en el proyecto Phoenix, que comprende 1.200 MW en energía eólica, localizándose los parques principalmente en las comarcas de Campo de Borja, Cinco Villas o Cariñena, entre otras.

El BEI "ha sido muy importante en nuestro primer cierre financiero en los 300 MW de eólica" del proyecto Goya. "Fue muy importante la participación del BEI en varios aspectos, no solo es el fondeo y el dinero, sino en la calidad del dinero y en las condiciones del dinero y las implicaciones o el sello de calidad que imprime a la inversión que el BEI financia", según ha explicado Carlos Reyero, director financiero de Forestalia.

"En este caso, habíamos recibido, en la parte de la deuda, aseguramiento suficiente por entidades privadas, pero el interés del BEI era máximo. El apoyo fue importante incluso a través de otros instrumentos del BEI, que no son préstamos directos, sino con su apoyo con el fondeo a las entidades privadas que han participado en el proyecto, los bancos comerciales en definitiva", ha añadido Carlos Reyero, quien ha incidido en que "no hay que tener miedo en acudir a este tipo de financiación. Lo que importa especialmente al BEI, que es el instrumento que más conozco y con el que más he trabajado, es que el proyecto tenga sentido en un doble aspecto: económico y social".

Una experiencia que se espera repetir con el proyecto Phoneix, que se enmarca dentro del ámbito de la subasta promovida por el Gobierno de España en mayo del año pasado. "Es un proyecto, tanto por calidad como por tamaño, absolutamente diferencial y singular a nivel Europeo", según ha explicado el director financiero de Forestalia en el marco de la jornada 'Invertir en medioambiente es rentable', que se ha celebrado en CEOE Aragón y que ha estado organizada por la Comisión Europea, el BEI y el ICO.

"Estamos trabajando en completar el cierre financiero en días" para impulsar este proyecto, cuyos parques eólicos se localizarán en la provincia de Zaragoza. "El objetivo es tenerlo todo produciendo el día 1 de enero de 2020, habiendo completado la construcción y conexión previamente. Los tiempos son un auténtico reto. Es complicado. Es un volumen de construcción para desarrollar simultáneamente gigantesco, pero tenemos los medios desde el punto de vista de la construcción y de la producción de aerogeneradores como de la financiación. Tenemos los medios suficientes para que sea un éxito".

Este proyecto tendrá un importante impacto económico. "Solo en recaudación y tributación local y autonómica es una inyección económica en Aragón tremenda. Hablamos de cientos de millones solo en tasas y tributos", además de tener un importante impacto en el empleo, ya que por cada MW se estima que se crean siete empleos directos e indirectos.

Aparte del proyecto Phoenix, Forestalia también está acometiendo el proyecto Goya, además de apostar también por la energía fotovoltaica con 300 MW, que se ejecutarán en 2019, con parques en la comarca de Belchite y en términos municipales como La Muela o San Mateo de Gállego, entre otros.

En el mes de diciembre, entrará en producción la planta de biomasa de pelets de Erla. Fuera de Aragón, la empresa apuesta por la biomasa con otra planta que, en este caso, está en Cubillos del Sil.

Unas líneas de acción con las que en Forestalia "estamos tratando -y esperamos tener éxito-, de colocar a Aragón en la cabeza de la generación de energía renovable en España".