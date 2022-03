Zaragoza en Común pide cancelar la subida del IPC del alquiler social

elEconomista Zaragoza

El grupo municipal en el Ayuntamiento zaragozano ha realizado esta solicitud, así como la devolución de las subidas ya cobradas a las personas y familias usuarias de viviendas sociales de Zaragoza Vivienda.

La formación ha pedido explicaciones sobre la decisión de esta subida de los precios de los alquileres, tomada "de espaldas al Consejo de Administración" de Zaragoza Vivienda, con "oscurantismo" y una "falta de transparencia y autoritarismo al que ya nos tiene acostumbrados el nuevo gerente de la sociedad", critica el portavoz de Zaragoza en Común , Pedro Santisteve. Además, también denuncia que los afectados se hayan enterado por un mensaje de móvil. "Zaragoza Vivienda es un servicio público que debe garantizar el derecho a la vivienda, no una inmobiliaria", afirma Santiesteve.

Pedro Santisteve ha registrado una pregunta en la próxima comisión de Urbanismo para que el gobierno de PP-Cs explique bajo qué informes técnicos y sociales se ha dedicido subir el IPC a las familias con alquileres sociales en Zaragoza Vivienda. "No existe justificación alguna para esta subida que afecta de manera mucho más acuciante a las familias y población más vulnerable, con una crisis provocada por la Covid-19 en la que todavía estamos inmersos y a la que se suma la brutal subida de los suministros", asegura.

La formación también inciden en que esta subida de los alquileres afecta, aún más, a la población vulnerable que más expuesta está a la inflación, que ha visto cómo se duplicaba el precio de la electricidad y el gas mientras que sus ingresos y ayudas sociales no se han incrementado en ningún caso.

Zaragoza en Común también ha criticado que la subida del IPC no está teniendo reflejo en los ingresos de las personas usuarias ni de las familias en general, los convenios colectivos no lo están recogiendo ni las ayudas sociales son de mayor cuantía.

Sin aumento

Santiesteve recuerda que las subidas del IPC no se han aplicado nunca en Zaragoza Vivienda. En esta línea añade que en el año 2015 no hubo subida, en 2016 subió un 1,6% pero no se aplicó, tampoco en 2017 que subió un 1,1%; un 1,2% en 2018; un 0,8% en 2019; bajó en 2020 un 0,5% y en 2021 la subida fue del 6,5%.

La formación señala que el actual Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda ya dictó una instrucción a finales del 2020 que supuso una "fuerte subida encubierta" en el precio de los alquileres municipales, llegando a incrementar las mensualidades hasta en un 30%.

Según explican, esta medida, aprobada con el apoyo de VOX, se produjo al eliminar la consideración de que los gastos de comunidad (que pueden llegar hasta los 70 euros) formaran parte de la renta de alquiler. Hasta ese momento, el precio a pagar incluía el alquiler y los gastos de comunidad, cuantía que no podía superar un porcentaje de entre el 20% y el 30% de los ingresos de la unidad familiar, apuntan.

Zaragoza en Común exponen que la decisión de no tener en cuenta como parte de este alquiler los gastos de comunidad hizo que estos se convirtieran en un gasto extra, sin entrar en esos porcentajes. De este modo, por ejemplo, una unidad familiar donde los ingresos provienen de una pensión mínima de viudedad y cuyo precio del alquiler está en 150 euros, pasó a pagar 200 euros con esta modificación.

"La vivienda de alquiler social es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza. Seguir aumentando los precios, como ya lo hacen desde 2020, va a suponer la triste paradoja de que muchas familias se vean abocadas a acudir a los servicios sociales para poder cubrir sus necesidades básicas", matiza Santisteve. Además, la formación también ha recordado que el PP reclamó las mensualidades de alquiler aplazadas durante el Estado de Alarma, una situación que afectó a más de 2.200 hogares. Una decisión que llegó "en el peor momento como un boomerang, afectando a cientos de familias zaragozanas".