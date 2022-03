Ibercaja acerca a las oportunidades de fondos Next Generation a las empresas con su asistente virtual

elEconomista Zaragoza

Todas las oficinas de la entidad financiera cuentan con este sistema para ofrecer información actualizada y personalizada sobre las disintas convocatorias y posiciones abiertas en los distintos segmentos de clientes.

El asistente virtual facilitará el conocimiento de las convocatorias de los fondos europeos abiertas en cada momento, dándose la posibilidad de seleccionar por sector o tamaño de la empresa.

La primera versión de este asistente está funcionando en todas las oficinas de Ibercaja con el fin de que los gestores de clientes realicen una búsqueda personalizada en función del cliente, ya sea autónomo, pyme, gran empresa, comunidades de propietarios u otro tipo de organizaciones. Además, se han dispuesto otras opciones para buscar como el interés de la ayuda, ya sea una financiación, subvenciones o ayudas directas; la finalidad y el territorio en el que se ubique.

El asistente virtual dispone de una guía rápida para encontrar respuesta a las principales cuestiones relacionadas con los fondos. También muestra información general actualizada, noticias, próximos eventos y vídeos explicativos.

El nuevo asistente virtual se añade al asesoramiento de las consultoras especializadas Mazars y Silo, que el banco ofrece a los clientes para acompañar a las empresas y en la gestión de los fondos Next Generation.

Ibercaja también ha articulado soluciones financieras específicas para facilitar a las empresas el acceso y el anticipo de los fondos. En esta línea se enmarca el Préstamo Ayuda Next Generation para la puesta en marcha de los proyectos, estudios o asesoramientos necesarios para acceder a las convocatorias, o el Préstamo Anticipo Next Generation para que cualquier empresa pueda anticipar fondos concedidos pero aún no desembolsados.

Próximamente, los clientes de Ibercaja podrán registrarse en este asistente virtual para acceder de forma gratuita y recibir alertas de aquellas oportunidades que se ajusten a la naturaleza de su organización, su territorio o actividad, entre otras necesidades.

