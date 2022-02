Aprobada la modificación del PGOU de Zaragoza para instalar energía renovable en edificios municipales

Europa Press Zaragoza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y VOX y el rechazo del PSOE, Podemos y ZeC, una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la implantación de energías renovables limpias en edificios de equipamiento.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que la finalidad es compatibilizar el planeamiento con la instalación de placas solares en cubiertas de edificios municipales y posibilitar que la energía se destine a los equipamientos o incorporarla a las redes de distribución.

Ha comentado que el PSOE ha presentado un enmienda que "no aporta nada y podría causar cierta confusión" porque dice que sea preferente el consumo en el equipamiento o en comunidades en un radio de 500 metros lo que "limita" y va en contra de la filosofía no solo del Ayuntamiento, sino de otras administraciones.

Ha advertido de que la enmienda del PSOE "atenta" contra el plan urbanístico porque supondría llenar de placas fotovoltaicas los suelos de los equipamientos municipales. Finalmente, esta enmienda no se ha aceptado.

"Lo más sorprendente", ha dicho, es que el PSOE pida que sea de interés público la instalación de placas fotovoltaicas, y se ha preguntado qué norma y qué acto administrativo o jurídico en cada expediente "no está afecto al interés publico, que es lo que impregna todo el ordenamiento jurídico en materia administrativa".

Ha concluido al detallar que la finalidad es "no perder una sola oportunidad en la implantación de energía verde y que sea útil para los ciudadanos y velando por el interés publico".

Empresa pública

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha pedido que no se acuda a fórmulas opacas. Con esta modificación del PGOU --ha aseverado-- no habrá duda legal del uso de las cubiertas municipales para captar y generar energía renovable porque es una ampliación de usos, ha zanjado.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha indicado que el rechazado del Gobierno municipal a la enmienda del PSOE puede deberse a que en un futuro no se pueda volver a intentar poner placas solares en las cubiertas del cementerio para vender energía solar mediante una empresa privada y que no aporte nada a la reducción del recibo de la luz de los ciudadanos. Ha abundado en su apuesta de crear una empresa pública de energía.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha propuesto la creación de una empresa municipal pública de energía para que sea de máximo aprovechamiento solar. Sobre el barrio solar del Actur ha dicho que se ha recurrido a una empresa privada en lugar de hacerlo por los propios medios municipales. Ha reiterado su defensa de crear una empresa publica de energía.

Santisteve ha avisado de que si se rechaza la moción del PSOE que pide que se priorice a las comunidades energéticas locales en un radio de 500 metros o de otra distancia supone que se habla de distintos modelos de energía.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha cuestionado la modificación del PGOU porque instalar placas solares es perfectamente legal sin la modificación, que "solo es una regulación alambicada y obtusa". Ha criticado que se rechaza su enmienda porque el Gobierno "quiere repetir el modelo energético al servicio del beneficio de las empresas privadas".

Serrano ha replicado que la máxima transparencia es lo que primará en todos los procesos. Ha comentado que no se puede intervenir en un edificio BIC sin pasar por la comisión provincial de patrimonio.

En su intervención ha comentado que el actual Gobierno municipal ha hecho intervenciones que multiplican por 15 las realizadas en el anterior mandato sobre este asunto.

Hacienda

Por otro lado, el pleno ha dado cuenta del informe del interventor general por el que se aprueba el Plan de Control Financiero del que la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha dicho que en tres años se ha mejorado en la gestión aunque queda por mejorar.

María Navarro ha respondido a las críticas de los grupos municipales diciendo que al llegar al Gobierno municipal se aprueba Plan de choque de contratación y en dos años y medio se han licitado todos los contratos caducados. Se han reducido a la mitad los reconocimientos extrajudiciales, ha enfatizado, para apostillar que el Gobierno ha cumplido con su primer plan de choque.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha criticado que el Gobierno de la ciudad no atienda a las observaciones de los informes de la Oficina de Control Financiero y ha anunciado que seguirán presentando iniciativas al respecto.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha manifestado que el informe de la Oficina señala que en 2020 se han aprobado 102,3 millones de euros en facturas y convalidaciones de gasto cuando el PP criticaba que en el anterior mandato ascendiera a los 35 millones y les ha pedido explicaciones al respecto.

Ha añadido que se ha realizado 99.000 horas extras que no se libran, sino que se pagan y no están debidamente justificadas y es un 145% más respecto a 2015, lo que "no es justificable cuando además no se crean nuevas plazas".

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha observado que las convalidaciones de gasto es un "problema más estructural que coyuntural". Ha afeado al PP que hicieron unas promesas sobre el periodo medio de pago que "duraron menos que el apoyo de Azcón a Casado" porque de 20 pasaron a más de 40 días.

Atasco

Ha agregado que el plan de choque de contratación no ha sido eficaz porque las medidas no estaban bien dirigidas y el "atasco" lo ha atribuido a la falta de personal para considerar que habrá que aumentar plantilla en los trámites de la contratación publica.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha subrayado el compromiso de mejorar y ha agradecido a la Intervención que marque los puntos de mejora en la contratación.

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha expuesto que hay servicios que no tienen contrato entre los que ha citado la tarjeta ciudadana y el servicio de biliobús y ha lamentado que "no se observa el cumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo público".

Cihuelo ha manifestado que el que peor sale parado del informe de la Oficina es el área de Personal porque las horas extras han subido un 142% sobre 2015. "Los trabajadores están exhaustos y sometidos a una tensión laboral porque no se cumple el pacto convenio, ni se cubren jubilaciones ni los requisitos del informe". "El Gobierno ningunea no solo a los trabajadores, sino a los que tienen que recibir los servicios de calidad, que son los ciudadanos".