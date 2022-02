Azcón califica de "imbatibles" las condiciones de Aragón para albergar una fábrica de baterías

Europa Press Zaragoza

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que si la fábrica de baterías no viene a la comunidad autónoma "habrá que explicarlo" en referencia al presidente de la comunidad aragonesa, Javier Lambán. Ha añadido: "Estoy convencido de que las condiciones de la tierra para que venga esa inversión mil millonaria es imbatible".

Azcón ha comentado que es tan importante este proyecto y es tanto el dinero y el empleo que generaría que hasta que la decisión no se tome "solo hay que hablar bien de la Comunidad Autónoma de Aragón".

"Además --ha asegurado-- es decir la verdad porque ninguna otra autonomía tiene las características de Aragón". Ha relatado que si la finalidad es suministrar baterías a la fábricas automovilísticas de Barcelona y Navarra lo "lógico" es que se instale en Zaragoza porque Valencia o Extremadura "no tiene industria auxiliar de automoción como Zaragoza y el conocimiento del sector del motor no es comparable al de otras autonomías". "Tenemos el talento, los recursos y suelo competitivo bien ubicado y con posibilidades de desarrollo".

En su opinión, la fábrica sería un impulso "espectacular" a la economía y generaría un empleo industrial de calidad con lo que significa de estabilidad laboral.

Azcón se ha decantado por sumar a todos estas cualidades el aliciente añadido de la estabilidad política de que gobierne quien gobierne contará con todo el apoyo político.

Tras reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Azcón ha contado que la idea es que se hablará --entre ellos-- de los pasos que Aragón dé en pos de esa fábrica. "Lambán se ha comprometido a seguir en comunicación y hay que ofrecer una imagen de estabilidad política más allá de la legislatura".

Sobre los pasos que se están dando ha respondido: "Me gusta ser leal y el presidente Lambán tiene que explicar lo que está haciendo para que venga la fábrica a Aragón y no es oportuno, ni leal que lo diga yo".

Normalidad democrática

Azcón ha realizado estas declaraciones tras reunirse con Lambán para abordar varios asuntos, una cita que ha calificado de "buena noticia" porque habla de normalidad democrática. "El hecho de que el líder de la oposición tenga capacidad de hablar y ver puntos encuentro y discrepancia es una buena noticia de salud democrática de Aragón", ha dicho.

Ambos han tratado sobre asuntos que deben "ser estructurales" para la comunidad autónoma y la colaboración y el consenso deben guiar las decisiones del PSOE y PP, ha expuesto.

Aparte de la fábrica de baterías, Azcón ha informado de que han hablado del sector estratégico de la energía, en el que Aragón es una potencia y puede atraer empresas. A la situación logística "excepcional" de este territorio, se puede añadir el factor diferencial de tener energía barata que se produzca y consuma en la comunidad autónoma.

A esto se suman los suelos "competitivos" porque será muy importante a tenor de las peticiones de la empresas y en función de sus necesidades ponerlo a su disposición. "Experiencia tengo, como alcalde, porque alguna empresa ha venido y alguna otra vendrá. Hay que tratar de dar respuesta lo más rápido posible".

Ha continuado diciendo: "Me he prestado a que, en ese trabajo, el PP esté dispuesto arrimar hombro, con la premisa de conjugar la posibilidad de producir y consumir energía en la comunidad autónoma con el respeto al territorio y los ayuntamientos. Creo que es posible".

Ciberseguridad

Asimismo, ha avanzado que al presidente Lambán le ha propuesto que, en el marco del plan de desconcentración del Gobierno de España, lo que llegue a Aragón "gire en torno a la tecnología y en concreto la ciberseguridad".

Ha argumentado esta propuesta al señalar que en Zaragoza está la Academia General Militar (AGM) donde se forma a los futuros hombres y mujeres del Ejército en muchas materias, "que cada vez más tendrán que ver con la ciberseguridad".

Además de la AGM, con especialistas en ingeniería e informática formados en ciberseguridad, Azcón se ha referido a las infraestructuras del Estado que pueden venir a Zaragoza y ser un referente en esta materia, como Israel. Ha pedido a Lambán iniciar conversaciones con los ministerios competentes para que en caso de que haya posibilidades de descentralizar, "en Aragón la ciberseguridad prime para que la economía pueda multiplicarse".

En la actualidad, ha relatado, los delincuentes están delante de ordenadores y el Estado tendrá que aumentar lo recursos técnicos y humanos "que son perfectamente trasladables a Aragón porque está la AGM y el Ejercito tendrá que crear una nueva división con más especialistas porque las hostilidades han cambiado radicalmente y la mayoría de los ataques vienen de Rusia y China".

Para Azcón, ese ámbito es importante para la defensa de España y será un motor económico porque la ciberseguridad no solo la necesitarán las Administraciones, sino las empresas. Si se logra ese ecosistema, no solo reforzará a la AGM y los recursos del Ministerio del Interior contra el fraude informático, sino el de las empresas para no ser objeto de espionajes o fraudes, que están a la orden del día.