Visto bueno al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2022 con 837,5 millones

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado --con los votos a favor del PP, Ciudadanos y VOX, y el rechazo de PSOE, Podemos y ZeC-- el dictamen de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior sobre el proyecto de presupuesto municipal para 2022, que incluye varias enmiendas de los grupos municipales de la oposición. La cifra del ejercicio 2022 asciende a 837.595.960 euros, un ligero incremento del 1,6% sobre el año anterior.

En concreto, se han aceptado cinco enmiendas de VOX y otras dos de Zaragoza en Común (ZeC) a las bases de ejecución presupuestaria. En el capítulo de gasto, han salido adelante cuatro de VOX, tres de Podemos, dos de ZeC y una del PSOE; junto a una de Cs, tres del PP y 22 conjuntas de PP y Cs.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha dicho que este presupuesto que reduce la deuda y aumenta la inversión. De los 830 millones de deuda de 2019, se ha rebajado hasta los 666 millones y permite invertir 79 millones de euros en 2022. "Es un proyecto que mira al futuro y a la ciudad para que sea atractiva a los inversores y fiscalmente segura", ha sintetizado.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha reiterado que la cooperación al desarrollo es "necesaria", pero tiene que ser una competencia exclusivamente del Gobierno de España. Ha elogiado que saliera su enmienda para que el destino de los remanentes se controle por el pleno y en líneas generales se ha mejorado el presupuesto inicial de PP-Cs. "No es un buen presupuesto adaptado a las necesidades reales porque la propia estructura del Ayuntamiento tampoco está adaptada a la ciudad, pero no se puede cambiar en un mandato".

Ha recordado que al PP le ha pedido lealtad y "espero que así lo hagan y también que no nos insulten", en referencia a las descalificaciones del presidente del PP, Pablo Casado, que los ha llamado "radicales populistas", que Calvo ha calificado de "vergonzoso" porque caricaturizan a VOX. "Con ese líder no irán ustedes muy lejos. Así no llegamos a La Moncloa", ha dicho en referencia a las palabras de la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que PP-Cs y VOX "perpetran" un presupuesto que no atiende las necesidades de los zaragozanos. El programa 'Volveremos' solo atañe al 5% por ciento de los autónomos y "no hay política de empleo, ni industrial". Tampoco atiende --ha dicho-- a la conciliación con escuelas infantiles nocturnas. "Les debería dar vergüenza democrática no aceptar las 13 enmiendas de Podemos de las peticiones del pleno infantil".

"Derechita humillada"

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha afeado a VOX que apoye el presupuesto PP-Cs del que dice que no es bueno. "Si el PP es derechita cobarde, ustedes son la derechita humillada". Ha considerado que el presupuesto "no tiene plan" a no ser que sea una ciudad "más injusta" por atender las premisas de VOX "antiabortistas y de una ciudad menos sostenible y solidaria".

A su entender, estas cuentas son un listado de calles y plazas y ha preguntado si para eso Jorge Azcón quería ser alcalde y "si no va a dejar ningún legado, mientras recorta a los que más necesitan".

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha incidido en que es un presupuesto "que carece de alma, continuista en los recortes, anclado en el pasado y cobarde porque no afronta los retos de presente". Ha considerado que no se fortalecen los servicios públicos, pero "se favorecen los negocios privados".

El Gobierno PP-Cs "vuelve a vender lo que prometieron y no ejecutaron ni en 2020, ni 2021", se han perdido puestos en la marca Huerta de Zaragoza, mientras entretienen con la propaganda de peticiones de ayudas de fondos europeos. "El alcalde pierde el norte en Bruselas", ha sentenciado Santisteve.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, de Cs, ha resaltado que se reduce la deuda en 164 millones, lo que favorece la inversión para citar hasta 25 proyectos, la mayoría de Urbanismo. "Estos presupuestos mejoran y dinamizan la economía local, además de rebajar los impuestos, luego, cumplimos", ha esgrimido.

El presupuesto en cifras

El Presupuesto de Zaragoza para 2022 suponen que, en servicios públicos, se ha pasado de los 152 millones de euros que había consignados hace tres años a los 190 y, en Acción Social, de los 67 a 97 millones de euros. Entre las obras más importantes, están las del área de Infraestructuras o, en Urbanismo, la prolongación de Tenor Fleta, que se arrastra desde 2011 y tiene 2,3 millones de euros.

La avenida Cataluña cuenta con 500.000 euros en 2022 y tres millones en un plurianual a partir de 2023; las tres fases de la avenida Navarra, con una primera dotada con 4,8 millones; la operación asfalto tiene cuatro millones; y en conservación de viarios hay seis millones de euros. En rehabilitación de vivienda, se han invertirlos 17 millones desde el inicio del mandato y para 2022 hay ocho millones.

En 2022, como novedad, se impulsará el 'cheque familia' con 1,3 millones de euros y se mantienen los 500.000 euros para ayudar a las familias vulnerables de la educación concertada en el acceso a las actividades extraescolares. Hay 15,4 millones de euros para ayudas de urgencia, 20 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio y 2,8 para teleasistencia.

Se regenerará la zona de Zamoray-Pignatelli con una partida de 7.515.000 euros. Las inversiones contemplan todos los distritos y hay 1,8 millones en regeneración.

Se incluirán partidas como las de la Escuela Infantil de Parque Venecia, con 3,6 millones de euros, el pabellón de Miralbueno con 625.000 euros, o la ampliación del centro cívico de La Almozara para la que se destinarán 200.000 euros, la misma cantidad que a la tercera fase del centro cívico Distrito Sur en Rosales del Canal o adecuar el antiguo restaurante del centro cívico Delicias. Asimismo, se reservan 400.000 euros para el centro de mayores del distrito Universidad.

Asimismo, se recoge una nueva partida de 695.000 euros de apoyo a autónomos y microempresas zaragozanas y una segunda de 150.000 euros para el desarrollo de las bases de datos de los polígonos industriales, cuya regeneración tendrán sendos plurianuales en 2023 y 2024 de 500.000 euros. Además, dota de más cuantía a los estudios de ventanilla única empresarial.

Economía

En el área de Economía, se incluye un convenio de 200.000 euros entre el Consistorio y la Federación de Galerías de Alimentación y Mercados Detallistas de Zaragoza.

Respecto a la seguridad ciudadana, en 2022, Zaragoza contará con nuevas cámaras de videovigilancia, que se unirán a las ya existentes en el Casco Histórico. Tras la aprobación de enmiendas, se reforzará la seguridad en las calles con cámaras gracias a dos nuevas partidas que suman 240.000 euros.

En este sentido, está previsto aumentar el número de agentes, así como una oferta de empleo que supondrá hasta 78 nuevos policías en la plantilla municipal.

Eventos

En cuanto al área de Cultura, se mantiene la apuesta por el apoyo al sector local y a los ciclos y programas que ya forman parte de la agenda cultural, combinándola con grandes eventos, como los Premios Feroz o el festival de música Vive Latino.

En Turismo, el Presupuesto de 2022 recoge los eventos que se organizarán con motivo de la elección de Zaragoza como la Capital de la Gastronomía Iberoamericana Sostenible, que tendría lugar a partir del próximo mes de junio.

Además de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2022, se ha aprobado la plantilla de Personal y el programa plurianual para el ejercicio 2022, así como la modificación de los programas plurianuales de 2021 y años anteriores.