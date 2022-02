Emprender en salud: las claves del éxito para llegar al mercado

Eva Sereno Zaragoza

Los tiempos de incertidumbre dejan lecciones aprendidas: la salud es lo primero. Y también traen esperanza porque, con la covid-19, se ha constatado que "la sociedad es capaz de adoptar soluciones a través de la investigación y la innovación", explica Ángel Bonet, presidente de UnLimited Spain.

Y no solo son soluciones relacionadas con este coronavirus, sino que son innovaciones que se han desarrollado en diferentes ámbitos de la salud con el fin de tener un impacto positivo en la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. "Los emprendedores que impactan en la salud y socialmente con tecnología disruptiva cambian el mundo. Solo las que generan impacto son las que vivirán. Necesitamos empresas que quieran ser pioneras en sus sectores y que apuesten por la innovación social", añade Bonet.

La innovación es hoy en día una de las principales claves sobre la que debe asentarse un proyecto emprendedor en el área de la salud. No es la única. "Somos testigos de que las startups están más comprometidas con la sostenibilidad. No animaría a nadie a que pusiera en marcha una empresa que no fuera innovadora y no tuviera soluciones que aportaran algo diferencial al mercado. Pero también tienen que aportar con sus soluciones a la sociedad y al medioambiente. El emprendedor es más permeable a conceptos como la sostenibilidad", incide Raquel Lourenço, directora de proyectos de UnLimited Spain.

Una mayor concienciación en la que influyen otros factores más allá de la propia apuesta personal del emprendedor como la presión procedente del ecosistema externo, la mayor concienciación de los consumidores, la existencia de cada vez más regulación y el interés creciente de los inversores y del sector financiero por invertir en proyectos sostenibles y acelerar la descarbonización. También es más fácil gestionar el talento siendo sostenible.

Y, aunque el pilar de la sostenibilidad pueden parecer difícil de encajar en una startup, lo cierto es que este tipo de empresas tienen una ventaja: "están en una etapa en la que están haciendo su modelo de negocio. Esto va a permitir ser más rápido y aprovecharlo para incorporarse al mercado. La sostenibilidad tiene que incorporarse desde el principio como un elemento estratégico para las compañías. Se está imponiendo como factor de competitividad y no queda más remedio que abrazarla", afirma Raquel Lourenço.

En este éxito y llegada de las soluciones de las startups al mercado también es clave la colaboración con compañías del sector de mayor tamaño. "Si es difícil emprender en general, más lo es en el sector de la salud porque está muy regulado, es complejo y hay barreras de entrada para poner a disposición de las personas una solución que exige certificaciones, ensayos clínicos, aprobación de autoridades sanitarias... Esto hace que sea importante el apoyo de grandes empresas. En muchos casos, los emprendedores tienen ideas fantásticas y las grandes empresas pueden ayudar a desarrollar los procesos para que la idea sea una realidad", explica Diego Guinea, director Commercial Operations, Capabilites & Six Sigma de Lilly España.

Innovación con mucho impacto

Esta colaboración empresa-startup es posible dentro de iniciativas como Emprende inHealth, impulsada por Unlimited Spain y Lilly España, que en su VI edición ha seleccionado a seis startups con soluciones disruptivas y de alto impacto social. Un software que asiste a los radiólogos en la detección precoz del cáncer de páncreas a través del análisis de la imagen es la iniciativa de Sycai Medical, cuyo proyecto nació en plena pandemia -expone Júlia Rodríguez, su co-fundadora-, con el objetivo de ayudar en el diagnóstico de esta patología, además de contribuir a que los pacientes tengan mejor calidad de vida.

También relacionado con el cáncer está Genetracer, startup que se centra en el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Desde una muestra de sangre se buscan marcadores de la enfermedad como células circulantes y el material genético del tumor. Una innovación de la que el sistema sanitario "se pude beneficiar porque no hay actualmente un screening de cáncer de pulmón. Ponemos a disposición del sistema lo que sería como una mamografía del cáncer de pulmón", apunta Carlos Cortijo, su fundador y CEO.

Soluciones basadas en big data e inteligencia artificial para conocer los hábitos que son más saludables para una persona según su estilo de vida y actuar frente a los riesgos de salud es la propuesta de Freedom & Flow, startup que ayuda así a empresas y sistema sanitario a cuidar a personas, asevera Beatriz Crespo, fundadora y CEO de Freedom & Flor.

En la tecnología igualmente se basa la startup Trak con su plataforma de rehabilitación para lesiones músculo-esqueléticas que, con un algoritmo de visión artificial, corrige y asiste al paciente en su proceso de rehabilitación para que se ejercite de manera correcta. Este sistema permite además que el paciente se pueda conectar desde su casa con un móvil o portátil, incide Jon Vital, Cofundador y CEO de Trak.

Y también soporte en línea y asesoramiento, pero en salud mental y a través de una app móvil, se proporciona desde Wemby para ayudar a las personas y organizaciones en casos de estrés, depresión, ansiedad o TEPT, conectando personas con terapeutas, explica Alberto Fantappie, CEO de Wemby.

Las innovaciones en salud a su vez se centran en la detección de enfermedades a través del habla. Esta es la iniciativa de AcceXible que permite detectar síntomas de depresión y ansiedad y enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo como Alzheimer y Parkinson. "Analizamos tanto lo que dice una persona como cómo lo dice", aclara Carla Zaldua, su cofundadora y CEO.

Radiografía del emprendimiento en salud

Cuatro de cada diez emprendedores cree que la pandemia por la covid-19 les ha perjudicado porque ha habido menos oportunidades de dar a conocer sus propuestas de negocio, hacer networking y contactar con inversores, e incluso, también menos posibilidades de acceder a financiación.

Sin embargo, en el área de la salud, la pandemia también ha tenido efectos positivos para emprender. Seis de cada diez emprendedores afirma que ha sido favorable porque el sector de health ha tenido que "tirar hacia adelante" y se han abierto nuevas oportunidades para dar respuesta a la atención médica en remoto, telemedicina o teleasistencia, entre otros, campos, según se recoge en la radiografía de las startups en salud dada a conocer en el encuentro de Emprende inHealth 'El emprendimiento después de la covid: desafíos y oportunidades para startups en salud' de UnLimited Spain y Lilly España.

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 64% de las jóvenes empresas en las que se encuentra un cambio de tendencia: se ha pasado del B2B al B2C, dirigiéndose principalmente ahora al paciente, consumidor o cliente. En materia de género, destaca el hecho de que el 65% de los emprendedores son varones.