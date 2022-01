Podemos alerta de un déficit de 7,6 millones en el transporte público de Zaragoza

Europa Press Zaragoza

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que el Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, "esconde" un déficit de 7,6 millones de euros del servicio de transporte público, si finalmente, como se prevé, el consistorio recibe esta cantidad de los fondos europeos prevista en el presupuesto para el proyecto de electrificación de cocheras.

De todos los proyectos que se han presentado el pasado mes de septiembre a la convocatoria de fondos europeos del Ministerio de Transportes --que se concretan en dos peticiones, una de 30 millones y otra de 18,5 millones-- sólo se han presupuestado, tanto como ingreso como gasto, los 7,6 millones de electrificación del centro de operaciones del autobús, que se han incluido dentro de la partida de transporte público, según figura en el informe del servicio de

Fondos Europeos, con el que justifica la previsión de ingresos municipales en el proyecto de presupuestos de 2022.

"Es tal la chapuza de presupuestos que ha diseñado este Gobierno que si, como creemos que va a suceder, el Ayuntamiento recibe esta subvención, será obligatorio destinar esa cantidad a la electrificación de cocheras y no al servicio de bus", ha afirmado el portavoz del grupo, Fernando Rivarés.

A juicio de la formación, "sería un nuevo recorte que se sumaría al practicado en el diseño de la partida para 2022, de 70 millones, lo que supondría una diferencia de casi 13 millones sobre el gasto real de 2021, que ascendió a 75 millones sin mejorar, ni un metro ni un segundo, el servicio de autobús", ha criticado Podemos en una nota de prensa.

Según ha recordado Rivarés, la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha explicado varias veces, dos esta misma mañana en la Comisión de Movilidad, "que prevé una ocupación de un 75 por ciento de viajeros sobre las cifras de 2019, por lo que el coste para este año se iría a los 70,1 millones".

"El gobierno Azcón oculta que no presupuesta 70, sino 62 y eso anticipa nuevos recortes en un presupuesto que ni siquiera se ha aprobado" ha precisado Rivarés.

El portavoz de Podemos ha interpelado directamente a la consejera municipal Chueca en la Comisión: "¿De dónde va a sacar ese dinero?. ¿Qué va a recortar?. ¿Se va a quedar otra vez sin hacer Zamoray-Pignatelli, Avenida Cataluña o la reforma de los polígonos industriales?".

La formación morada ha recordado cómo se anunciaron que solicitaban fondos para la adquisición de 68 autobuses eléctricos --14,6 millones--, de material rodante para el tranvía --8,4 millones-- y para la electrificación del centro de operaciones del transporte en autobús --7,6 millones--, formando un total de 30,6 millones de euros.

Así mismo, también se han anunciado proyectos para infraestructuras, por un total de 18,5 millones de euros, para favorecer la prioridad peatonal --6,5 millones--, ampliar la infraestructura ciclista --3,3 millones--, establecimiento regulado en superficie y software de control --6,8 millones--, mejoras en accesibilidad en el autobús --1,4 millones-- y la creación de una zona de bajas emisiones --480.000 euros--.

"Pero ninguno de estos están presupuestados", ha recordado Rivarés, excepto la electrificación del centro de operaciones del autobús, que está como partida dentro del servicio de transportes y no como fondos europeos.

"Es el problema de enmascarar proyectos concretos dentro de partidas globales. No se explican los criterios que se han seguido para presupuestar unas convocatorias y no otras, ni cuáles son las partidas cuya ejecución va ligada únicamente a la concesión de esos fondos y que, por tanto, no pueden ser objeto de enmienda", ha concluido.