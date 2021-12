Las ayudas para rescatar a la hostelería enfrentan a Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón

La consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha calificado de "muy mala noticia" que el "consejero Aliaga no haya venido a firmar el convenio para rescatar a la hostelería" en la reunión prevista para hoy, mientras que el vicepresidente el consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza, que "no enrede" sobre este convenio porque es el "único" con el que hay problemas.

La Consejería de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a solicitar al Gobierno de Aragón "la necesidad de firmar el convenio para que los hosteleros y restauradores de la ciudad les lleguen las ayudas porque la situación del sector es mala".

El pasado viernes desde esta área del consistorio zaragozano se citó "con carácter urgente" al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, para firmar el convenio de rescate a la hostelería al que el consistorio se adhirió antes de verano. Sin embargo, no ha habido reunión. "Lo citamos para firmar el documento y hablar por si hubiera algún problema. Enviamos el convenio el 9 de diciembre y no hemos tenido ninguna respuesta", explica la consejera de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, tras no haberse producido ninguna reunión.

En una rueda de prensa, la consejera ha dicho que "hablando se entiende la gente, pero que el señor Aliaga ha demostrado con hechos que no quiere hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo político del señor Aliaga es aislar a este consistorio. El señor Aliaga ha demostrado que no quiere firmar el convenio de la hostelería con el Ayuntamiento de Zaragoza", insiste Herrarte.

La consejera de Economía ha aclarado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado "siempre" del lado de los empresarios zaragozanos, además de añadir que "al señor Aliaga no le importa el sector hostelero de Zaragoza, si le importara estaría aquí conmigo celebrando la firma. No sé qué tenía hoy más importante que hacer que firmar este convenio de 3,4 millones de euros", cuestiona Herrarte.

La consejera ha explicado que "nosotros nos comprometimos con el plan de rescate a la hostelería, y lo hicimos teniendo las garantías de que el dinero de los ciudadanos de Zaragoza iría a pagar la actividad en la ciudad de Zaragoza, no fuera. La ciudad de Zaragoza no va a ser el pagafantas del Gobierno de Aragón" para añadir a colación que "la política de los hechos desarma a la política de declaraciones sin contenido, el señor Aliaga prefiere la guerra con el Ayuntamiento de Zaragoza, que él mismo ha declarado, que defender los intereses de los empresarios de nuestra ciudad".

Sin enredar

Las declaraciones de Herrarte no se han hecho esperar por parte de Arturo Aliaga. El vicepresidente el consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza, que "no enrede" sobre el convenio de ayudas a la hostelería porque es el "único" con el que hay problemas.

El convenio para la hostelería recoge la cuantía de 3.439.788 euros que aporta el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del convenio global de 50 millones de euros, de los que el Gobierno de Aragón aporta el 60 por ciento de la cuantía total de las ayudas, es decir, 30 millones; las diputaciones provinciales --de Zaragoza, Huesca y Teruel-- el 20 por ciento, 10 millones, y los ayuntamientos el restante 20 por ciento, otros 10 millones.

Aliaga ha explicado que ha habido "distorsiones en el último momento" y el convenio lo han firmado más de 300 ayuntamientos incluidos los de Huesca y Teruel y "falta precisar" con el de Zaragoza donde hay 1.934 expedientes de los 4.800 totales y la transferencia son más de 20 millones de euros.

Del total, de la cuantía del convenio, la mitad de los fondos van a establecimientos de Zaragoza y "estamos en un impass" porque el Ayuntamiento de Zaragoza se adhiere a la orden, que es de mayo, "luego dijo una cantidad y ahora les corresponden 3,4 millones". Además, ha comentado que el Consistorio le ha comunicado, por escrito, hace 20 días, que tenían el convenio para firmar, pero se ha tenido que llevar al Consejo de Gobierno y "luego dicen que no pagan a empresas que no tengan el domicilio fiscal en Zaragoza cuando dijeron que sí a la orden".

Pagar antes de fin de año

Aliaga ha asegurado que el Gobierno de Aragón tiene preparados "todos los expedientes y junto a la Diputación Provincial pagará su parte para sugerir que el "Ayuntamiento pague su parte prorrateada". El consejero de Industria también ha informado de que el Gobierno de Aragón ha tramitado tres planes de choque a la hostelería y este tercero es "muy complejo" de 5.800 expedientes porque hay que revisar todos los documentos y se han rechazado más de 600 expediente y, al final, se pagará a 4.800 en todo Aragón de los que 1.900 son de Zaragoza. "Ahora el Ayuntamiento dice que no le gusta el convenio y si la orden se publica en mayo y se adhieren yo creo que hay que resolver el problema, pero nosotros vamos a pagar y el Ayuntamiento que haga lo que tenga que hacer".

El vicepresidente ha comentado que hará la transferencia del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento "que ponga lo que corresponda y que lo gestione porque es el único de todos los adheridos con el que tenemos esos problemas".

En cuanto a la llegada de las ayudas a los hosteleros ha dicho que "si Dios quiere" entre este lunes y el martes se remiten los expedientes a la Intervención y luego a Tesorería para pagar "antes de fin de año". Ha pedido paciencia al sector porque se manejan expedientes complejos de 5.000 en 5.000 con todos los trámites administrativos que conllevan y ha recordado que algunos establecimientos "han cobrado ya dos planes de choque y algunos de este convenio de 50 millones de euros".

Finalmente, Aliaga ha opinado que el Gobierno de Aragón ha tenido una "sensibilidad especial", señalando que a los funcionarios "no les puedo hacer trabajar más de lo que está trabajando para resolverlo en un año que ha habido más de tres planes de choque", y ha reiterado que la voluntad es pagar antes de fin de año.