Podemos impugna las bases de una plaza de Jefatura de Sección en Zaragoza Vivienda

elEconomista Zaragoza

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha impugnado las bases para un proceso selectivo de Zaragoza Vivienda, correspondiente a la provisión temporal de la plaza de Jefatura de Sección de Recursos Humanos, Calidad, Comunicación y Desarrollo Sostenible de la Sociedad Municipal.

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha impugnado las bases para un proceso selectivo de Zaragoza Vivienda, correspondiente a la provisión temporal de la plaza de Jefatura de Sección de Recursos Humanos, Calidad, Comunicación y Desarrollo Sostenible de la Sociedad Municipal.

Las alegaciones presentadas responden a que, para la formación, las mismas impiden presentarse muchas posibles candidaturas lo que en el fondo parece que, "vayan dirigidas a contratar a alguna persona concreta. Tanto es así, que para una plaza de A1 y un salario de 50.000 euros tan sólo hay dos personas interesadas", ha explicado el portavoz del grupo, Fernando Rivarés.

En este sentido, ha añadido que "pensamos que se ha restringido muchísimo las titulaciones con las que se puede optar al puesto, permitiendo algunas que no tienen nada que ver con el mismo y dejando fuera varias totalmente relacionadas con las funciones de la plaza. Creemos también que es arbitrario exigir determinadas titulaciones en idiomas concretos. ¿Por qué esas y no otras? Además, deja fuera de toda seguridad jurídica valorar masteres no oficiales y de duración mucho menor a la que marca el Ministerio", ha explicado el concejal.

Desde Podemos también se considera que atenta contra los principios de igualdad mérito y capacidad que no se valore la experiencia adquirida trabajando en la administración pública, así como que el propio director Gerente presida el Tribunal, cuando, por ser un cargo de elección política debería quedar fuera del mismo para evitar suspicacias.

En la actualidad, Zaragoza Vivienda tiene 80 trabajadores y cuenta con siete jefaturas, aparte de la del director gerente de la sociedad municipal. Para la formación, es "superfluo crear otra jefatura más", que sube el gasto en más de 75.000 euros anuales entre salario y cotizaciones sociales, ha indicado Rivarés.

Además, la formación recuerda que "no es la primera vez que Zaragoza Vivienda está sometida a sospechas en la concesión de plazas que han terminado recayendo en personas cercanas al director gerente de Zaragoza Vivienda José María Ruiz de Temiño".

Relacionados Podemos exige al Ayuntamiento de Zaragoza que aclare las contrataciones de personas vinculadas al PP en el IMEFEZ