Podemos propone bonificaciones económicas para los zaragozanos que reciclen

elEconomista Zaragoza

El grupo municipal de Podemos del Ayuntamiento de Zaragoza ha instado al gobierno de Azcón a favorecer el reciclado en el hogar mediante un sistema de incentivos económicos que premien a quienes reciclen.

"Debemos avanzar hacia un modelo que vaya más allá de la ética y responsabilidad individual. No puede ser que quien contamina pague lo mismo que quien realiza el esfuerzo de reciclar y separar residuos. Por eso proponemos que quienes reciclen obtengan una serie de bonificaciones en servicios municipales, como el recibo del agua, o el uso de instalaciones municipales como piscinas o gimnasios, y que cumpla con el principio de quien no contamina, no paga", ha explicado el portavoz del grupo municipal, Fernando Rivarés, sobre la que será otra de las propuestas de resolución que Podemos lleve al Debate del Estado de la Ciudad.

Rivarés ha explicado que "dado que los responsables del reciclado son los productores y el Ayuntamiento, y no la ciudadanía, hay que premiar a quien lo hace bien como incentivo para que todas colaboremos. Es pagar nuestro trabajo, nuestro tiempo o hasta los metros de cocina que ocupan los contenedores".

Para llevar a cabo este sistema, la formación propone un sistema de digitalización en el contenedor que puede servir para identificar el depósito de los residuos separados adecuadamente, de manera que vaya directamente a un sistema informático que tramite de forma automática los beneficios económicos al ciudadano o ciudadana.

"Zaragoza no puede quedarse atrás. Es imprescindible para alcanzar los objetivos de reciclaje que nos marca Europa y que por el momento Zaragoza no cumple; si no, tendremos sanciones europeas por no cumplir", ha añadido Rivarés.

Unos objetivos de reciclaje que Europa ha endurecido y que "en España nos vamos a ver obligados a cumplir de manera inminente", ha recordado Rivarés, quien ha añadido que "la nueva Ley de residuos que sustituirá a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, ya está en tramitación y Zaragoza no se puede quedar atrás en la revolución verde. El Gobierno municipal tiene la responsabilidad de potenciar la separación de residuos en origen y el reciclado de la materia orgánica como nos exige Europa".

Para Fernando Rivarés, esto permitiría a Zaragoza recuperar el liderazgo que tuvo en su momento en materia de reciclado de residuos mediante un cambio de modelo que recoja una fiscalidad verde, con la que no solo gravar más a quienes más contaminan, sino que sean compensados aquellos que no contaminen con beneficios económicos en el uso de servicios públicos municipales. "Sabemos que la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón le ha plasmado todo esto a la consejera Chueca. Si no actuamos ya, no llegamos", concluye.

Relacionados Aragón lidera la sostenibilidad en la aeronáutica con el desarrollo de turbinas reciclables