Podemos exige que la Iglesia católica pague IBI por los 251 inmuebles dedicados a alquiler y otros usos

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha exigido que a partir de 2022 la Iglesia católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las 251 propiedades dedicadas al alquiler a terceros, comercios, uso industrial, hoteles y garajes, entre otros, lo que reportaría unos dos millones de euros anuales a las arcas municipales.

La Iglesia católica cuenta con 551 inmuebles exentos de IBI en Zaragoza, de los que 111 están dedicado al uso religioso y, según la legislación vigente, no tiene que pagar IBI, pero otros 251 están dedicados a vivienda, 68 inmuebles al comercio y uso industrial y hay cinco hoteles que tampoco pagan este impuesto. Aparte están los solares que tampoco pagan y los almacenes y otros usos, según el Servicio de Tributos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Gobierno de Zaragoza PP-Ciudadanos "debe girar el IBI a inmuebles de la Iglesia católica que tienen beneficios por estar alquilados a terceros y reportarían dinero a las arcas municipales por unos dos millones de euros anuales", ha abundado Rivarés.

Ha agregado que con el cobro de este impuesto "se terminaría con una desigualdad y un privilegio a la Iglesia católica", al recordar que el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, de 1979 y modificado en 2004, exonera del pago del IBI a los inmuebles de uso religioso, cultural o de tipo social, pero "no los alquilados a terceros con una actividad mercantil".

Sentencia

En rueda de prensa, Rivarés se ha referido a la sentencia del pasado verano del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Barcelona, que condena a una congregación religiosa de la Iglesia católica a abonar 22.368,04 euros por el IBI de 2019 del inmueble alquilado a la Institución Educativa Saint Nicholas School Barcelona, S.L., en Carrer de Provença número 283.

"Siente o no siente jurisprudencia, decir que no se puede aplicar el fallo es mentira porque la sentencia dice que se debe pagar", ha enfatizado Rivarés, al argumentar que lo contempla la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que establece cuándo se tiene que producir la exención del pago del IBI, que no es en caso de alquiler a terceros, ha recalcado.

Por ello, ha apremiado al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a girar el recibo del IBI a todos estos inmuebles de la Iglesia católica en Zaragoza a partir de 2022.

Rivarés ha informado de que los servicios jurídicos de Podemos estudian si esta propuesta se puede presentar como voto particular a las ordenanzas fiscales dentro de las que ha abierto el debate el Gobierno de Zaragoza. "Veremos si encaja y sino volveremos a presentarla como moción en el pleno y las veces que sea necesario", ha manifestado.