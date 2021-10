El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene la bonificación de hasta el 70% del IBI a las familias numerosas

Europa Press Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá en 2022 la bonificación del 60 por ciento para las familias numerosas de carácter general y de hasta el 70 por ciento para las de categoría especial en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sin límite de valor catastral.

Este acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno de Zaragoza PP-Cs y el grupo municipal de VOX y para darlo a conocer ha comparecido la consejera municipal de Hacienda, María Navarro; la concejal de VOX, Carmen Rouco, junto a una madre de una familia numerosas beneficiada, Carmen Oroquieta; y el presidente de la Asociación de familias numerosas de Aragón '3 y Más', Alejandro López-Blanco.

En rueda de prensa, María Navarro ha contado que esta bonificación se ha aplicado este ejercicio y ha beneficiado a 3.594 familias que se han ahorrado 968.431 euros, una cifra algo superior en 2020, al superar el millón de euros, pero inferior a la de 2019, con 25.567 euros.

Más de la mitad de la bonificación es para inmuebles de valor catastral de menos de 100.000 euros y las familias numerosas que ya se han acogido a ella no la tiene que volver a solicitar porque es automática. Por su parte, aquellas nuevas o a las que les ha caducado el carné lo puede pedir antes del 31 de diciembre.

Carmen Oroquieta, madre de una familia numerosa de seis hijos con domicilio una VPA en el distrito de Valdefierro, ha contado que su vivienda es de unos cien metros cuadrados y cuatro habitaciones, con trastero y garaje. El pago del IBI ha sido de 384 euros en 2018; 461 euros en 2019; y con la rebaja fiscal en 2020 se ha quedado en 134 euros, mientras que este año será de 138 euros anuales, en tres mensualidades repartidas entre los meses de enero, abril y septiembre.

Asimismo, ha manifestado que toda ayuda es buena para las familias numerosas ya que tienen muchos gastos con hijos en edad escolar. En el caso de la bonificación en el IBI, "es un desahogo importante" y ha hecho un llamamiento para cambiar los meses de cargo del recibo y que pasen a febrero, mayo y octubre.

Ambiciosa

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha subrayado que las iniciativas de su grupo municipal van encaminadas a rebajar la carga tributaria y ha calificado esta propuesta de "ambiciosa". También ha destacado que tras las negociaciones se ha logrado aminorar las cargas fiscales entre un 60 y un 70 por ciento a las familias numerosas, que es una ayuda "real y cuantificable".

Además, ha recordado que el consumo de agua para este colectivo no está penalizado al gastar más por ser más miembros. "Nos alegramos de poder trabajaren asuntos sociales tan importantes y de continuar aliviando la injusta presión fiscal", ha dicho.

Rouco ha avanzado que el deseo de VOX es poder bajar el IBI a todos los hogares y que el mínimo legal del tipo se sitúe en el 0,4 porque "hay que gastar en lo que se necesita, atendiendo las necesidades de los zaragozanos ya que la administración tiene que ser una ayuda y no una carga", ha diferenciado.

Igualdad de trato

El presidente de la Asociación '3 y más', Alejandro López-Blanco, ha pedido que a las familias numerosas no se les discrimine por tener más hijos, por vivir en casas más grandes o consumir más agua porque este consumo 'per capita' no es mayor que el de una familia con menos hijos o sin hijos.

En este sentido, ha arremetido contra el Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) porque penaliza a las familias más grandes ya que al ir por tramos las familias numerosas escalan a uno superior de forma rápida por haber un mayor consumo global en el domicilio lo que supone "pagar mucho más en este impuesto".

Alejandro López-Blanco ha incidido al señalar: "Pedimos igualdad de trato porque, además, aportamos más hijos que la media, serán los futuros cotizantes y sostendrán el sistema tributario de pensiones".

Ha solicitado que a estas familias numerosas "se les eche una mano es estos gastos tributarios y que se tenga en cuenta el número de personas de la unidad familiar.

Ha agregado que el informe de Cáritas dice que el 47 por ciento de las familias numerosas están en riesgo de pobreza y ha alertado de que con la llegada del invierno la factura de la calefacción será "más alta que nunca" y estas bonificaciones, como la del IBI, "nos ayudan a pasar este invierno".

Obligación moral

María Navarro ha agregado que Zaragoza tiene una de las tasas de natalidad más bajas de España y ha abogado por favorecer la conciliación y "dejar de estigmatizar" a las familias numerosa que pasan "verdaderos apuros" para llegar a fin de mes. "Las instituciones tenemos la obligación moral de ayudarles en lo que seamos competentes".

Ha abundado en que el compromiso del Ayuntamiento con las familias numerosas, la natalidad y la conciliación "es claro y saben que llevaremos acabo todo aquello en lo que podamos ayudar".

Negociación

La consejera municipal de Hacienda ha recordado que hasta el 19 de octubre hay plazo para presentar lo votos particulares y hasta la fecha "solo conocemos los de VOX", pero se estudiarán todos y cuando se tome una decisión se contará. "Las decisiones no se toman sobre la marcha, tienen que ser coherentes y con el compromiso del Gobierno de Zaragoza de bajar los impuestos y ayudar a los más vulnerables".

Por su parte, Carmen Rouco ha reiterado que bajar los impuestos y mantener los servicios públicos esenciales son objetivo de VOX y ha confiado en que las "ordenanzas fiscales estén a la altura y encaminadas a ayudar a las pymes y micropymes, además de a las familias numerosas".

Ha defendido, igualmente, que las empresas familiares no tenga cargas, sino ayudas porque "son las que crean empleo y sostienen a las familias".