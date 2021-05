Nace AGRICAragón, el mayor lobby económico de Aragón para defender la agroganadería y agroalimentación

Eva Sereno Zaragoza

Esta plataforma se ha constituido con el objetivo de defender la importancia de los sectores agrícolas, ganaderos y alimentario ante la falta de apoyos, especialmente de tipo económico, al medio rural.

Agricultores, ganaderos, regantes, industrias y cooperativas de la comunidad aragonesa se han unido en AGRICAragón con el fin de "defender la importancia del sector agrario para producir alimentos, vertebrar el territorio y el cuidado de los montes", entre otras de sus principales funciones, según ha explicado José Manuel Roche, de UPA Aragón, organización que forma parte de esta plataforma junto con Asaja Aragón, Araga, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, la Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA).

Esta plataforma, que se ha presentado oficialmente hoy en las Cortes de Aragón, nace para dar un paso más allá de informar a la sociedad de la importancia de la agroganadería y la agroindustria. "Pensamos que había que crear un lobby, sobre todo, en los aspectos comunes", que unen a todas las organizaciones y entidades que forman parte de AGRICAragón, logrando así un consenso entre todas ellas para poner en valor a este sector de actividad "ante la falta de apoyos económicos al medio rural", añade Roche.

La constitución de AGRICAragón adquiere todavía ahora más importancia ante la próxima negociación de la PAC. "Cuando nació para que la ciudadanía europea pudiera comer, había dos promesas: producir alimentos de calidad, que se ha cumplido, y garantizar la renta de los agricultores. Creemos muy importante trabajar en los fondos de la PAC, tanto en el primer pilar como en el segundo, y en los presupuestos de las administraciones. La nueva reforma de la PAC se plantea con un cambio de modelo. El presupuesto de la Unión Europea ya está, pero no se tiene en cuenta la inflación y también hay que trabajar en cómo se reparten las cantidades", que se van a ver reducidas.

Aragón gestionó en relación al segundo pilar de la PAC un total de 943 millones de euros en todo el período, que bajaron a 737 en el actual y que, a partir de 2023, será de 504 millones de euros. "Se va a gestionar la mitad del presupuesto y se pone en riesgo el sector porque va a ser difícil apoyar a ganaderos, agricultores en zonas de montaña, la incorporación de jóvenes agricultores...", ha incidido José Manuel Roche, quien ha aseverado que "pedimos que la agricultura y la ganadería sea un sector estratégico. Además de esencial, somos estratégicos. No solo hay que hacer la PAC con políticas europeas, sino también desde las administraciones como sucede en otros países".

El representante de UPA Aragón ha explicado durante su intervención en el parlamento aragonés que "cada vez es más difícil cuadrar las cifras. No queremos ser subvencionados. Los presupuestos son importantes porque no podemos depender de lo que nos pagan por nuestros productos. Me pagan por tonelada de cebada lo mismo que en 1975. Tengo ayuda de la PAC, pero la Política Agraria Comunitaria no soporta todos los problemas de la agricultura y de la ganadería". Roche, quien ha recordado que la PAC permite mantener los precios para que sean justos para los consumidores, ha incidido en pedir el apoyo del Gobierno de Aragón y de otros gobiernos para el sector.

Necesarios fondos tractores

En las Cortes de Aragón, también ha intervenido Ángel Samper, de ASAJA Aragón, organización que igualmente forma parte de AGRICAragón, quien ha aseverado que "queremos acciones tractoras en el medio rural y necesitamos el incentivo de la propia Administración para que esas acciones tractoras se produzcan y no alimentar al tractor. A un agricultor que tiene un tractor y se retroalimenta y no es capaz de andar, le dura dos días el tractor", criticando así que las medidas que se adoptan van dirigidas a alimentar a "ese tractor. Vamos muy mal".

Samper ha incidido en que hay que "ver dónde se coloca el presupuesto para que tenga efecto multiplicador en el territorio", además de poner de manifiesto la importancia de que se destinen fondos desde los gobiernos para preservar el sector y que, además, se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas al Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En el período 2007-2013, Aragón percibió por parte de la Unión Europea 465 millones de euros para el Plan de Desarrollo Rural (PDR), mientras que la aportación de Gobierno aragonés ascendió a 355 millones de euros y la del Ministerio de Agricultura fue de 253 millones de euros. Posteriormente, en el período 2014-2020, la Unión Europea realizó una aportación de 466 millones de euros -es decir, un millón más-, pero se redujo la aportación ministerial y del ejecutivo aragonés por los cambios en el funcionamiento. Bajo la presidencia de la popular Luisa Fernanda Rudi, "se consiguió colocar los 355 millones del período anterior. No hubo un brindis al sol, fue un ejercicio de responsabilidad. No se puede hablar de despoblación, de medio rural... cuando se le está dando una patada continua".

Samper ha incidido en que "los 27 millones anuales son un insulto continuo al medio rural. Se dice que esperamos al final del período y, al final, lo que se propone es una modificación en el comité de seguimiento de los PDR", que supone quitar más de 200 millones de euros. "No es lógico hablar de medio rural cuando luego hay un estrangulamiento por la vía presupuestaria" y máxime cuando el Presupuesto General de Aragón ha pasado de 4.500 millones de euros a los 6.500 millones actuales. "¿De qué estamos hablando entonces? -ha cuestionado Samper-, Hemos dicho tanto a Rudi como a Lambán -actual presidente del Gobierno de Aragón-, que no estamos para poner palos en la rueda, sino para ayudar al que manda. No somos un lobby político", pero evidentemente desde AGRICAragón se va a defender al sector.