El PP Zaragoza buscará acuerdos para la defensa del embalse de Mularroya

elEconomista Zaragoza

El grupo del Partido Popular en la DPZ buscará en el Pleno de mañana, día 14 de abril, el acuerdo de todos los grupos para defender de forma unánime el presente y el futuro de los 80.000 zaragozanos, familias, regantes y agricultores que dependen de la culminación del embalse de Mularroya.

La decisión del Gobierno central de no recurrir la sentencia que podría paralizar esta infraestructura, declarada de interés general, "es una pésima noticia para las comarcas de Calatayud y Valdejalón y un nuevo varapalo del Ministerio de, paradójicamente, Reto Demográfico, hacia Aragón", han explicado desde la formación popular.

En este sentido, la portavoz de los populares en la DPZ, Iluminada Ustero, ha lamentado que "el Gobierno central está abandonando a 80.000 zaragozanos en el medio rural con su decisión, que además es inaudita".

La portavoz también considera que "el Gobierno de Aragón debe explicar qué acciones concretas está llevando a cabo para lograr que Teresa Ribera y Pedro Sánchez rectifiquen y dejen de poner palos en las ruedas de las oportunidades de los aragoneses, y la primera señal de que se están dando pasos sin sectarismo es apoyar esta moción en la institución que mejor representa las necesidades de todos los que vivimos en la provincia".

El embalse permitirá resolver los problemas de suministro de agua para la agricultura, los nuevos regadíos contemplados, el consumo y todos los desarrollos industriales en la zona. Es de especial importancia para localidades como Morata de Jalón, La Almunia de Doña Godina, Chodes, Ricla, Paracuellos de la Ribera, Embid de la Ribera, Saviñán o Morés, pero muchos más municipios se beneficiarán. Además, repercute en otros proyectos de enorme importancia, como La Tranquera, añaden los populares.

En la actualidad, solo se cubre el 60% de la demanda que necesitan los agricultores, lo que impacta negativamente en las producciones de frutales y olivos, cereales y forraje o viña. Con su finalización, se permitirá consolidar los regadíos ya existentes en la zona y aumentarlos en 5.000 hectáreas.

"Por eso, exigimos a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que no mire hacia otro lado: que escuche a las personas, a los agricultores y a los regantes y, si no es capaz de ser sensible a lo que necesitan los aragoneses, sus competencias deberían pasarse a quien sea capaz de tener en cuenta a Aragón", incide Ustero.