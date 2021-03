El plan de ayudas para el turismo y la hostelería de Aragón estará dotado con 50 millones de euros

Europa Press Zaragoza

El plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón, para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, estará dotado con 50 millones de euros. Así lo ha anunciado este martes el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, durante la firma del acuerdo que permitirá su puesta en marcha.

En concreto, el Gobierno aragonés aportará el 60 por ciento de la cuantía total de las ayudas, es decir, 30 millones; las diputaciones provinciales --de Zaragoza, Huesca y Teruel-- el 20 por ciento, 10 millones, y los ayuntamientos el otro 20 por ciento, otros 10 millones.

El importe mínimo para cada beneficiario será de 3.000 euros, hasta el máximo de 200.000 que marca la Unión Europea para este tipo de subvenciones, y el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Para conceder las ayudas se tendrán en cuenta las pérdidas de 2020 en comparación con 2019.

Los beneficiarios --que podrían llegar a 12.000 negocios-- serán hoteles y alojamientos, camping y aparcamientos para caravanas, restaurantes y otros servicios de comidas, establecimientos de bebidas, ocio nocturno, actividades de viajes, empresas de turismo activo, discotecas y ocio infantil, entre otros.

Si se superasen los 50 millones en la solicitud de las ayudas, se produciría un prorrateo, por lo que los beneficiarios podrían recibir algo menos de ayuda. El objetivo es que nadie se quede fuera.

Respecto a la aportación de los ayuntamientos, Lambán ha mencionado que no se va a producir en los mismos términos que con las diputaciones provinciales, ya es "materialmente imposible" llegar a acuerdos con los 731 consistorios de la Comunidad, por eso la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha actuado de representante, algo que no vincula jurídicamente a los consistorios.

"Cada ayuntamiento podrá optar por secundar el acuerdo o no, yo los sondeos que he hecho es que la mayoría van a hacerlo porque están comprometidos con el sector". Para facilitar la tramitación, cuando los consistorios lo suscriban la parte que tienen que aportar les será detraída del fondo de cooperación municipal.

Esto no vale para los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, que no tienen acceso a estos fondos, por lo que con ellos se planteará la firma de un convenio específico. Lambán se ha mostrado convencido de que se sumarán a la iniciativa, ya que "en estos momentos no se trata de pensar en intereses particulares de nadie, la cuestión es salvar a la hostelería y al turismo".

Preguntado por si entiende el malestar del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, por no haberse dirigido directamente a ellos para tratar estas ayudas, Lambán ha señalado que no le consta y que han tratado a todos los consistorios de la región "exactamente igual" porque "todos merecen el mismo respeto institucional".

Para la puesta en marcha de este plan, este acuerdo tiene que pasar por una serie de trámites, entre ellos el Consejo de Gobierno y la publicación de la orden correspondiente. Además, para facilitar la gestión de las ayudas se pondrá en marcha una plataforma electrónica. Aún con todo, Lambán ha confiado en que le proceso sea rápido.

Estrategia para la colaboración

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que este plan se enmarca en el espíritu de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, suscrita en junio de 2020, un acuerdo que ha tildado de "histórico" ya que comprometía a los firmantes a buscar "la unidad y la cooperación" para salir de esta "difícil situación" que de manera aislada era "imposible" de superar.

Asimismo, ha incidido en que, desde su Gobierno, siempre han defendido que todas las medidas que se tomen para ayudar a este sector se deben aprobar de forma pactada con los afectados, como así ha sido. "Todas las instituciones mostramos una lealtad hacia el interés general de Aragón que es la voluntad que tenemos que seguir". También ha recalcado la buena predisposición de la patronal del sector para llegar a acuerdos.

Este documento, firmado en un acto que ha estado presidido por Lambán y ha contado con la directora general de Turismo, Elena Allué, ha sido suscrito por los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca, Miguel Gracia, y Teruel, Manuel Rando, así como por la vicepresidenta de la de Zaragoza, Teresa Ladrero --en representación de Juan Antonio Sánchez Quero--.

También lo han rubricado los presidentes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta; de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, y de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer.

Fondos europeos

Lambán ha recordado que el país está atravesando un momento "convulso" pero los fondos europeos proporcionan "un horizonte de esperanza". Aunque ha agregado que "para acometer con solvencia la reestructuración de la economía, primero la economía tiene que estar recuperada".

Ha considerado "obvio" que si ha habido un sector "particularmente" afectado ha sido el de la hostelería y turismo. Desde su Gobierno, ha dicho, han tratado de estar "siempre" a la altura y responder a la situación con los recursos que han sido capaces de manejar. Así, esta plan es el tercero que su Ejecutivo presenta para este colectivo desde el inicio de la pandemia.

También ha recalcado el trabajo que se ha realzado para la firma de este acuerdo por parte del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Arturo Aliaga, quien trabaja desde casa por temas de salud.

"Que las instituciones congreguemos nuestros esfuerzos en esta materia es algo que viene marcado por el propio reparto de competencias en relación con la hostelería y el turismo". Así, el presidente de Aragón ha defendido que una cosa es que su Gobierno haya tenido que asumir la "ingrata" tarea de tomar las medidas de restricciones sanitarias y otra es que las disposiciones para subsanar la situación recaigan solo en el Ejecutivo autonómico. Por ello, este acuerdo se ha asumido de manera negociada entre varias instituciones y entidades.

Unidad

La vicepresidente de la DPZ, Teresa Ladrero, ha destacado que, con la firma de este acuerdo, la institución ha dicho "sí" a la llamada a la unidad realizada por Lambán en esta situación tan complicada: "Nuestro compromiso es total". Ha evidenciado que las ayudas "serán siempre insuficientes" ante la dura situación económica, pero "la voluntad es importante".

El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha detallado que el hecho de que a este acuerdo se hayan sumado las federaciones empresariales es "fundamental", también para lanzar un mensaje de unidad, y ha aprovechado para animar a los ciudadanos a visitar Teruel y pero hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y al cumplimiento de las medidas sanitarias.

El presidente de la institución provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha mostrado su preocupación por las personas afectadas por la crisis sanitaria y por la situación que esta temporada ha atravesado el sector de la nieve, que ha estado inactivo por la pandemia. Ha concretado que estas ayudas han sido posibles, en gran medida, gracias a que las entidades locales ya pueden disponer de sus remanentes.

El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha ligado este acuerdo con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación, destacando el compromiso de las entidades locales con la hostelería y el turismo, ámbitos que ayudan a "fijar población".

El presidente de la CEHTA, Luis Vaquer, ha precisado que hay "atisbos de esperanza" con la vacunación, aunque ha reconocido que la situación del sector es "bastante desesperada". En la misma línea, el presidente de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, ha resaltado el esfuerzo realizado para la concesión de estas ayudas y ha confiado en la economía y en los empresarios aragoneses.