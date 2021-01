PODEMOS presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Zaragoza para 2021

elEconomista Aragón Zaragoza

El grupo municipal argumenta que son unos presupuestos que no protegen los derechos sociales, además de ser ajenos a la realidad provocada por la pandemia.

El grupo municipal de Podemos Zaragoza presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno la semana pasada por "su desconexión total con la realidad que deja la pandemia para este 2021", ha apuntado el concejal portavoz, Fernando Rivarés, quien ha incidido en que "cuando decimos que no atiende a las necesidades de los y las zaragozanas, es porque este presupuesto no está protegiendo los derechos sociales de las personas. No plantea respuestas justas y eficientes a las necesidades creadas por la pandemia y por las crisis económica y social que esta ha generado".

La formación incide en la necesidad de invertir para proteger los derechos sociales de las personas, ya que "no se trata solo con qué cantidad se dotan las partidas, sino el modelo al que obedecen". Este presupuesto "debería ser capaz de financiar una Política Social real que saque a la gente de la situación de vulnerabilidad, pobreza o peligro de exclusión, en la que ahora vive, en cambio, este presupuesto dibuja una llamada acción social dedicada a la caridad".

PODEMOS Zaragoza ha explicado que el equipo de gobierno no tiene estrategia alguna en materia de vivienda pública, dada la dotación que prevé para tales efectos en el proyecto de presupuestos. "La estrategia de vivienda, rehabilitación y regeneración cuenta con 700.000 euros. ¿700.000 euros?", se ha preguntado Rivarés, quien ha insistido en la necesidad de medidas que garanticen un acceso justo a la vivienda para todas las personas. "No hay ningún proyecto previsto de uso de los suelos públicos municipales donde centrar políticas de vivienda pública de alquiler".

Rivarés también ha puesto de manifiesto la falta de modelos alternativos en movilidad y urbanismo, que estén pensados basándose en criterios ambientales, realizados con nuevas actitudes, pensando en nuevos usos por parte de la ciudadanía y que dibujen una ciudad que se proyecta al futuro.

"En este presupuesto solo encontramos partidas para operaciones de vivienda libre, impagable para la mayoría, desde las que se van a licitar entorno a la Plaza de Toros o las reformas en las plazas 'de oro', que no son para nada imprescindibles", ha añadido Rivarés.

Además, ha incidido en que "hay operaciones urbanísticas para especular con suelo público o concedérselo a grandes empresas y, para PODEMOS, el presupuesto debería reflejar operaciones para usar el suelo público municipal para la construcción de vivienda pública de alquiler".

Desde PODEMOS Zaragoza también se ha abundado en la poca ambición que representan los 19 millones de euros de deuda -"sin captar deuda no hay inversión posible"-, especialmente cuando Zaragoza "puede y debe endeudarse. Si no lo hace el Ayuntamiento, serán las familias las que se endeuden".

Finalmente, se ha recordado que los cinco millones de euros que el equipo de gobierno planea recortar en personal de los servicios públicos dejará unos servicios públicos menos eficientes y, en consecuencia, una peor gestión.