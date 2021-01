Doctor Property abrirá diez delegaciones en España extendiendo su modelo de gestión inmobiliaria tecnológica

Eva Sereno Zaragoza

La empresa tiene previsto abrir diez nuevas delegaciones en el territorio nacional en 2021, expandiendo su actividad principalmente en la zona norte de España y con el foco puesto en la compra-venta de vivienda de protección oficial, cuyo mercado se ha dinamizado a raíz del confinamiento por la covid-19.

El año 2021 va a ser el de la expansión de Doctor Property en España. La empresa nacida en Zaragoza y con oficina central en esta capital aragonesa, está impulsando su plan de expansión que contempla la apertura de nuevas delegaciones para formar una red propia. Un plan que comenzó en 2019 y que ya le ha llevado a tener presencia en La Rioja y Huesca, delegaciones a las que se sumará proximamente la de Navarra.

"La previsión es abrir diez delegaciones en 2021 dentro de este plan de expansión en la zona norte de España para llegar a Burgos, País Vasco o Asturias", entre otras, explica Santiago Torrecillas, CEO de Doctor Property, a elEconomista

Doctor Property intensifica con este plan su presencia en el territorio nacional al que trasladará su modelo de gestión inmobiliaria tecnológica en el que se combinan las particularidades de la inmobiliaria tradicional manteniendo el contacto y la cercanía con las personas con las características de las proptech que han proliferado en los últimos años y que permite agilizar la venta de los inmuebles consiguiendo el precio óptimo.

Este modelo de gestión inmobiliaria tecnológica, que también se basa en la transparencia, es el que Doctor Property trasladará a todas las nuevas delegaciones con las que se prevé que se puedan generar alrededor de 12 nuevos empleos.

El impulso a la expansión por España de Doctor Property coincide con un momento en el que el mercado inmobiliario está siendo dinámico, sobre todo, en la compra-venta de las viviendas de protección oficial (VPO) en capitales como Zaragoza y zonas concretas como Valdespertera y Parque Goya al ser barrios con más de diez años desde su calificación definitiva, lo que autoriza la venta de inmuebles sin ningún tipo de penalización.

El estudio realizado del sector por Doctor Property pone de manifiesto que este mercado de VPO "se está moviendo", pronosticando que la tipología de estos vendedores crecerá en un 80% en este año 2021. "Son personas jóvenes de entre 30 y 35 años de edad que ahora tienen otras necesidades y familia y, con el confinamiento por la covid-19, valoran el éxodo rural o tener un terreno, jardín o espacios abiertos" de los que no disponen, por ejemplo, las VPO de áreas como Valdespartera.

Es un perfil de vendedor que casa con el de un comprador más joven, de entre 28 y 30 años, que buscan una primera vivienda o un piso para emanciparse y que no valoran tanto la necesidad de no tener espacios abiertos al no tener hijos y el confinamiento, en general, haber sido menos difícil en este sentido para ellos. Además, buscan precios más económicos en zonas bien comunicadas y con servicios, requisitos que reúnen los barrios en los que se concentra más la VPO.

El modelo de gestión inmobiliaria tecnológica de Doctor Property también permite, al igual que en la vivienda libre, conseguir buenos resultados en la venta de estos inmuebles. En los pocos días del año 2021, la empresa ya ha cerrado dos ventas. Además, en 2020, aumentó en un 233% los trámites de VPO. En la actualidad, las viviendas de VPO de precio regularizado se están vendiendo más rápido que la media -en torno a un 65%-, y en los últimos diez años el precio por metro cuadrado se ha revalorizado en alrededor de un 15%.

En estas operaciones, "el vendedor puede obtener el máximo beneficio de su vivienda porque hemos erradicado las comisiones del vendedor. Del precio máximo que marca la ley, no tiene que descontar nada de nuestras acciones". Además, Doctor Property ha conseguido vender VPO en menos de 30 días.

El mercado inmobiliario de la VPO será uno de los focos principales de la actividad de Doctor Property, aunque "no nos saldremos de nuestro mercado" y continuará su actividad con la vivienda libre donde, a pesar de diferentes informes, "no hemos notado un descenso pronunciado".