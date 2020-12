El PP reclama más apoyo a los sectores perjudicados por la pandemia en el presupuesto de la DPZ

elEconomista Aragón Zaragoza

El Partido Popular aboga por aumentar el apoyo a las pymes y autónomos en 2,5 millones de euros, a los hoteleros en cinco millones y a las empresas turísticas en un millón de euros, entre otras propuestas.

Este apoyo es una de las principales medidas por las que aboga el grupo popular en la Diputación Provincial de Zaragoza ante unos presupuestos para 2021, que el PP ha calificado de "muy mejorables".

Los presupuestos -que fueron presentados por el equipo de gobierno la pasada semana y que se votarán en el pleno de mañana miércoles-, han sido objeto de enmiendas por parte del PP, que afectan a 13,8 millones de euros.

Además, el grupo popular en la DPZ también plantea una reestructuración presupuestaria encaminada a afrontar con remanentes cuestiones relevantes como el Plan de Concertación, la extensión de la banda ancha, el asfaltado de caminos, el Plan de Escombreras y Puntos Limpios, y un proyecto piloto para la puesta en marcha de cajeros multiservicios en los municipios.

El objetivo es con estas enmiendas y replanteamiento es "adaptar la realidad del presupuesto al 2021 y apoyar a los sectores más perjudicados por la pandemia", ha explicado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Zaragoza, Francisco Artajona.

El portavoz ha calificado como un "corta y pega" del presupuesto del año anterior, cuando la situación "era completamente distinta a la que vive la provincia en el presente. Las cuentas de un año corriente no sirven para afrontar la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo y vamos a seguir haciéndolo el año que viene".

Artajona ha incidido en que el Grupo Popular ha presentado las enmiendas que "necesita la provincia de Zaragoza para el 2021" y que están encaminadas a "mejorar el porvenir y el bienestar de todos los zaragozanos independientemente de su lugar de residencia, aumentar las oportunidades para que puedan seguir viviendo en sus municipios, trabajando allí y renunciando a tener que abandonar sus casas porque no tienen las perspectivas de futuro que desean y merecen".

Aunque se trata de enmiendas "muy ambiciosas" en comparación con el proyecto del equipo de gobierno, el portavoz de los "populares" ha subrayado que este presupuesto "no es el que presentaría el PP", por lo que ha anunciado que, salvo que se acepten estas propuestas, el voto a las cuentas de 2021 será negativo porque "no están redactadas para afrontar un futuro muy complicado para el empleo y la recuperación económica".

Enmiendas

Entre las principales carencias del proyecto de presupuestos para 2021, Artajona ha citado la falta de una "apuesta decidida" para "compensar y ayudar al sector económico y social de la provincia que peor lo está pasando y que, en muchas ocasiones, han sufrido numerosas pérdidas económicas y están cercanos al cierre". Unas áreas entre las que ha citado a "los autónomos y las pymes, la hostelería, el turismo y las residencias de mayores".

Los presupuestos "no apuestan suficientemente por la creación de empleo y la reactivación económica de pymes y autónomos", ha añadido Artajona, quien ha calificado ese propósito como "la principal prioridad de 2021". En esta línea, el Grupo Popular reclama incrementar en 2,5 millones de euros las ayudas a pymes y autónomos, además de hacer lo propio en cinco millones de euros para la hostelería y un millón para las empresas turísticas.

También se propone la creación de partidas de nuevo cuño para las cuentas de 2021 y encaminadas a la reforma y rehabilitación de viviendas (1,5 millones de euros), subvencionar la labor de las residencias de la tercera edad (600.000 euros), poner en marcha la iniciativa "Colegios Espacios Seguros" (600.000 euros) y ayudas para el sector ganadero de reses bravas (600.000 euros) o el deporte (500.000 euros).

La conciliación familiar y escolar forma parte de las enmiendas con una cuantía de 500.000 euros, al igual que la recuperación y puesta en valor del patrimonio municipal y eclesiástico con un montante total de más de 700.000 euros.

A todo ello, se une la dotación presupuestaria necesaria para la elaboración de planes directores centrados en escombreras y puntos limpios, en la Agenda 2030 y para la extensión de la banda ancha, cifrados cada uno de ellos en 100.000 euros y pensados para "establecer una estrategia de actuación de la que ahora carece la Diputación de Zaragoza".

"Se trata, en definitiva, de unas propuestas perfectamente asumibles y diseñadas para dinamizar la economía de nuestros pueblos de acuerdo al 2021 que se nos avecina y no esperando a que los problemas se solucionen por arte de magia y sin poner remedio para ello porque así no lo conseguiremos nunca", ha afirmado.

Sin voluntad de acuerdo

La tramitación "exprés" y las "escasas" conversaciones mantenidas por parte del equipo de gobierno de la institución provincial han dejado de manifiesto para Artajona que "no hay ninguna voluntad de acuerdo y de diálogo con el principal partido de la oposición".

En este sentido, ha manifestado que "los presupuestos están ya pactados por las formaciones que apoyan a Sánchez Quero. De ellos depende no contar con nuestro voto en contra a los presupuestos para 2021". Para conseguirlo, "deben aceptar las enmiendas que hemos planteado para reparar algunas políticas que no han valorado suficientemente o que no han tenido en cuenta para los próximos doce meses".

"La mano tendida del Partido Popular la van a tener siempre por el beneficio de nuestra provincia y de sus habitantes", ha señalado a la vez que ha solicitado "respeto" a una formación que tiene a más de 70 alcaldes y más de 460 concejales repartidos por la provincia zaragozana.