La plataforma online zerca! se prepara para su lanzamiento y expansión en Vizcaya y Andalucía

Eva Sereno Zaragoza

Esta plataforma, promovida por T-ZIR, última su lanzamiento en Zaragoza para principios del próximo mes de abril con entre 400 y 500 comercios para ayudarles en su proceso de digitalización de las tiendas físicas. Una experiencia que se irá extiendo al resto de Aragón progresivamente y cuyo concepto también se implementará en Vizcaya y Andalucía.

La plataforma online zerca! comenzará así su andadura el próximo mes de abril en Zaragoza con entre 400 y 500 comercios en una primera fase, según ha explicado Luis Barcelona, CEO de T-ZIR, durante su participación en la jornada sobre 'La Transformación de los negocios en Aragón', organizada por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) y Deloitte en Zaragoza.

El objetivo de esta plataforma es ayudar al comercio tradicional a dar el paso a la digitalización de sus tiendas físicas. Un proceso en el que se sigue el concepto de que "se vea que el cliente compra en su entorno y que puede comprar online o bien ir al punto de venta, que es lo que realmente queremos". Un concepto en el que también se está trabajando para implementarlo en Vizcaya y Andalucía.

zerca! contará con diversas funciones y servicios para que los comercios aborden con éxito la transformación digital. Por ejemplo, el cliente podrá hacer una búsqueda geolocalizada para buscar "bolsos en Sevilla. Es algo que no pueden hacer las grandes plataformas".

Además, se podrá realizar búsqueda por imagen, de manera que se busque un producto a partir de una foto para ver en qué comercio se vende o bien existe un producto similar. Los probadores virtuales (realidad aumentada) serán otra de las características de esta plataforma online con la que se comercializará producto en seco o fresco.

"No es un marketplace", ha incidido en clara diferenciación de zerca! en relación a otras plataformas. "Se trata de unir necesidades de cliente y de la empresa" y de apostar por la ominicanalidad para que el cliente no tenga límites.

La plataforma online pretende así ayudar al comercio tradicional en su transformación digital en la que el reto en este sector es "la formación y el cambio de mentalidad y no la tecnología. Hay que ponerse en los zapatos del comercio. No tienen tiempo porque tienen que atender... hay que ponérselo fácil y todo lo que no sea así genera miedo", ha añadido Luis Barcelona.

Pero este no es el único problema o reto en este sector que no se contempla como una industria a diferencia de lo que sucede en otros como el turismo, a pesar de que la industria del retail es el 12% del PIB y ocupa las primeras posiciones en empleabilidad y empleo autónomo y femenino.

El comercio "sabe que algo tiene que hacer -más de la mitad de los 8.000 comercios en Zaragoza tienen Facebook profesional-, pero falta formación, conocimiento, recursos y tiempo. Les han vendido miles de soluciones" con las que, lejos de obtener beneficios, los comercios tradicionales han ido perdiendo visibilidad y haciéndose más pequeños, además de circular ideas erróneas como que el hecho de que tener una web ya es vender en Internet. Un motivo por el que el comercio afronta la digitalización "con desconfianza e incertidumbre" y ante el que desde zerca! se trabaja en soluciones.

"Nuestra propuesta de valor no es ser un Amazon local, sino que se vaya a las tiendas a través de la plataforma, se sepa qué comercios hay cerca en Zaragoza, lo que se vende... Se busca una interacción 360".