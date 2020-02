A3 Paintec, el ecosistema tecnológico para una agricultura eficiente y controlada desde el smartphone

Eva Sereno Zaragoza

La empresa aragonesa Paintec ha desarrollado A3 Paintec, un ecosistema en el que se integran diferentes tecnologías como drones, sondas, satélites y sensores con el fin de que los productores agrícolas puedan conseguir una mayor eficiencia en sus cultivos y aprovechar al máximo los datos que se obtienen en cada campaña para optimizar la toma de decisiones y ganar en competitividad.

A3 Paintec ya es una realidad. Tras el desarrollo y pruebas piloto para su validación, este ecosistema tecnológico para el sector agrario ha sido presentado por la empresa Paintec, de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, en el marco de FIMA, coincidiendo con su lanzamiento comercial.

A diferencia de las diferentes aplicaciones y sistemas basados en tecnología desarrollados para el sector agrario, A3 Paintec "es un ecosistema que integra diferentes tecnologías que ayudan a los productores a ser más eficientes", según ha explicado José Manuel Ruiz, cofundador de Paintec junto con Cristian Aldaz, a elEconomista.es

Drones, satélites, sondas y sensores son algunos elementos que se combinan con soluciones tecnológicas para monitorizar el campo y que el agricultor pueda obtener información cada campaña y "actuar sobre el manejo del cultivo para ser lo más eficientes posibles, aumentar la producción" y reducir recursos como el agua o fitosanitarios y, en consecuencia, ganar en competitividad, asegurando su sostenibilidad económica y medioambiental.

Además, se posibilita que la explotación tenga mayor capacidad para responder a los retos y dificultades que se producen como consecuencia del aumento de los fenómenos metereológicos o la sobrepoblación, entre otros.

Son datos que con A3 Paintec, además, se concentran en una sola herramienta para emplearlos de forma integrada, siendo esta una de sus principales diferencias frente a otros sistemas presentes en el mercado en los que se precisa de una aplicación para riego, abono... que dificultan ese manejo integral de la información y que propician que los datos de una campaña agrícola -que son numerosos-, se empleen solo para un fin como el riego o el abono.

El productor puede conocer así desde el móvil u ordenador todo lo que sucede en su cultivo a través de este ecosistema basado en una app en un entorno web, aunque se prevé lanzar próximamente la app nativa.

Esta herramienta tiene, además, la ventaja añadida de que se puede emplear con cualquier cultivo porque es útil en todas las producciones agrarias, aparte de poderse adaptar a las necesidades de cada agricultor y a cada tipo de explotación agrícola con independencia de su tamaño.

La inversión a realizar para su implementación depende de cada explotación. "Nos adaptamos a todo. Si se quiere tener tecnología innovadora, se tiene que invertir, pero también integramos sondas y sensores de forma automática de fuentes oficiales como el Ministerio y de la que el agricultor se puede beneficiar en todo lo relativo a su parcela".

Este ecosistema es fácil de utilizar para los productores y no es exigente en cuanto a requisitos técnicos para su empleo, ya que se necesita conexión a Internet pero no es necesario alcanzar grandes velocidades. "Es suficiente con que haya cobertura móvil porque la carga de datos se hace desde la oficina. Con el móvil u ordenador se puede acceder con el usuario y contraseña desde cualquier lugar y se descargan los datos, que luego el agricultor puede utilizar en zonas en las que no haya conexión".

Aunque este ecosistema puede ser utilizado directamente por el agricultor, en el caso de alguna tecnología como, por ejemplo, la relacionada con los drones se precisa de soporte, que es ofrecido también por Paintec que, igualmente, presta servicios adicionales relacionados con A3 Paintec.

El ecosistema tecnológico -se baraja que en el futuro pueda aplicarse también en ganadería-, comienza ahora su comercialización en España, aunque no se descarta su lanzamiento también a nivel internacional. "Tenemos los ojos puestos en Latinoamérica por la semejanza en la producción de los cultivos y de las extensiones" de las explotaciones. Un salto internacional que podría producirse hacia el año 2022.