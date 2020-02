Ibercaja adelgaza su estructura: reducirá 550 empleos y cerrará 160 oficinas en España

Eva Sereno Zaragoza

Ibercaja Banco ha trasladado al comité de empresa su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 550 empleados y que conllevará el cierre de 160 oficinas en España. Un nuevo ajuste que la entidad aplica alegando causas económicas, organizativas y productivas.

Este es el planteamiento que desde Ibercaja Banco se ha trasladado a los representantes sindicales de los trabajadores dentro de la primera reunión en el período de consultas mantenida este miércoles, después de que el pasado martes se mantuviera un primer encuentro para proceder a la comunicación formal de la apertura de procedimiento de despido colectivo.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la entidad afectará a 550 personas. La intención es que estas bajas sean voluntarias por edad, condición que se cumplirá siempre que se alcance ese cupo. La medida también comprende el cierre de 160 oficinas en España, lo que conllevará a su vez movilidad geográfica. En la actualidad, Ibercaja Banco cuenta con 1.100 oficinas y una plantilla de 5.120 empleados.

Ibercaja Banco ha justificado este nuevo ajuste por causas económicas, organizativas y productivas. Además, en el encuentro previo a esta reunión que el comité de empresa ha mantenido con el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, se ha explicado que el ERE responde a necesidades estratégicas y de competitividad por los estrechos márgenes y el contexto de bajos tipos de interés, según ha podido saber elEconomista.es A esto habría que sumar otros factores como la mayor operativa de la banca online.

No obstante, no será hasta el próximo lunes 17 de febrero, cuando ambas partes vuelvan a reunirse nuevamente dentro del período de consultas informal -se prolongará durante 15 días y toda la negociación finalizará antes de Semana Santa-, para conocer con más detalle las causas que justifican este expediente, ya que en este encuentro no se ha aportado documentación ni memoria técnica ni tampoco se ha avanzado más en las condiciones de salida que se aplicarán a los trabajadores.

A diferencia del anterior expediente que Ibercaja Banco aplicó en 2017 y que tuvo mayor repercusión en Extremadura y Burgos, se espera que en esta ocasión, la afección sea más homogénea en todo el territorio español. Numéricamente podría afectar más a Aragón por el mayor número de personas vinculadas a la entidad en este territorio, aunque inicialmente no se prevé una afección territorial superior en ninguna autonomía.

A falta de conocer todos los detalles del expediente, los sindicatos mayoritarios han empezado a hacer sus valoraciones. Tanto CCOO como UGT en Aragón han valorado de forma positiva la reunión con el consejero delegado Víctor Iglesias, ya que en anteriores expedientes no se había producido.

Desde CCOO Aragón, han manifestado que este tipo de encuentros deberían producirse con más frecuencia, además de pedir a Ibercaja Banco "reciprocidad en la responsabilidad que nos ha solicitado", han indicado a elEconomista.es

El sindicato -que se ha mostrado prudente-, ya ha trasladado en el encuentro con Víctor Iglesias y en la reunión posterior sus principios en torno a este nuevo ERE, que pasan por la voluntariedad para las salidas con condiciones dignas, minimizar el impacto laboral y de movilidad geográfica de los cierres de oficina, mejorar las condiciones de los empleados que sigan trabajando y evitar la exclusión financiera.

Por parte de UGT Aragón, todavía no se ha fijado una posición ni se ha empezado a elaborar una propuesta porque "primero tenemos que tener toda la información y luego haremos el análisis. Hemos pedido la entrega inmediata para poder concluir si se justifican las causas o no y entrar en materia de negociación", han explicado a elEconomista.es