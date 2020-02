PSA plantea un ERE para los 461 trabajadores de la planta de Figueruelas

Europa Press Zaragoza

La dirección de PSA ha propuesto un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 461 trabajadores de la planta zaragozana de Figueruelas nacidos en 1959. Esta fórmula ya la utilizó la compañía el año pasado para renovar a su plantilla, aunque entonces también puso encima de la mesa la posibilidad de hacer jubilaciones mediante contratos de relevo, algo que, en esta ocasión, por el momento la empresa no ha planteado, pero sí que lo han reclamado los sindicatos.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del comité de empresa, Sara Martín (UGT), ha explicado que la reunión de este lunes ha sido "un formalismo" para abrir la mesa de negociación del ERE. "La empresa lo que nos ha dicho es que va a afectar a 461 compañeros que cumplen a lo largo de este año 61 años".

De esta forma, la dirección de PSA ha sugerido que la salida de los trabajadores sea como mínimo a los 61 años y seis meses y como máximo 62. "No han hecho ningún planteamiento económico, no nos han aclarado si todos van a salir por ERE, por lo que todos los sindicatos hemos dicho que nos gustaría que se siguiera contando con el contrato de relevo, aunque de momento no había ninguna respuesta", ha detallado.

Por su parte, el representante de CCOO en la planta, Chema Fernando, ha agregado que la parte sindical ha advertido a la empresa de que las condiciones económicas "no pueden ser inferiores a las que ha habido en ERE anteriores". Ha insistido en que les gustaría que un porcentaje de estas personas que salen de la factoría lo hiciesen a través de un contrato de relevo.