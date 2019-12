Tecnara cumple 10 años marcándose como objetivos la formación y establecer sinergias con más pymes

Eva Sereno Zaragoza

El Cluster TIC de Aragón-Tecnara cumplirá diez años en 2020. Un aniversario que la agrupación empresarial celebra con una nueva planificación estratégica y objetivos, que pasan principalmente por contribuir a modernizar la formación, colaborar con pymes de otros sectores de actividad y por un mayor acercamiento a los emprendedores.

Son las principales líneas de actividad de este cluster que, en la actualidad, está formado por 42 empresas y entidades como la Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge o ITAINNOVA, entre otras, y cuya actividad tiene un importante peso económico. Las cifras hablan por sí solas: 6.600 empleos y más de 650 millones de euros en facturación, principalmente, en proyectos TIC con empresas y organismos públicos nacionales e internacionales.

El cluster, que este año ha renovado su sello como Agrupación Empresarial Innovadora, ha diseñado un nuevo plan estratégico, que incluye una serie de objetivos con el fin de impulsar la actividad de sus socios y del sector TIC en Aragón. Dentro de ellos, destaca una mayor aproximación a las "pymes de otros sectores económicos por medio de otros clusteres. Podemos aportar dosis de conocimiento tecnológico", ha explicado Víctor Vidal, presidente de Tecnara, durante el acto Vive Tecnara, organizado en Zaragoza por este cluster.

Los objetivos también pasan por un mayor acercamiento a los emprendedores y por contribuir a modernizar la formación, trabajando con las universidades y entidades formativas aragonesas y contribuyendo también al diseño de cursos de formación en áreas como IoT y cloud computing. Un campo precisamente este último en el que Tecnara ha sido elegida para diseñar cursos de formación del Campus Digital que se está poniendo en marcha en la comunidad aragonesa.

Dentro del ámbito de la formación, Tecnara también seguirá trabajando por formar a personas de otros sectores de actividad con el fin de acercarlas a las TIC y mejorar su empleabilidad, abriendo las puertas a que puedan trabajar en las empresas del cluster. Una línea de acción que, a través de programas ya puestos en marcha, ha logrado la inserción laboral de 100 personas.

El presidente de Tecnara durante su intervención en el acto también aludió a uno de los de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas del cluster, que precisan profesionales TIC para desarrollar su trabajo. Un déficit de recursos humanos que "incide en nuestra capacidad de crecimiento y facturación".

Esta falta de talento se cifra en entre 300 y 500 personas en la comunidad aragonesa, cifra que se eleva hasta las 10.000 personas en España. "Es un problema que tenemos que resolver entre todos" por lo que Víctor Vidal abogó por que las empresas sigan trabajando y colaborando en FP, con entidades como el INAE... "Sabemos que tenemos que seguir invirtiendo para que los profesionales tengan esas nuevas skills".

Son líneas estratégicas del cluster y retos a abordar en un momento decisivo e importante en Aragón para el sector TIC tras el anuncio de la apertura del centro de datos con tres zonas de disponibilidad de Amazon Web Services y que se prevé que esté en funcionamiento a finales del año 2022 o principios de 2023. "AWS puede ser tractor para las empresas y para el talento. Va a traer más innovación e inversiones", añadió Víctor Vidal.

Sinergias

En el acto de Vive Tecnara se contó con la participación del Cluster Nacional de la Industria Porcina i+Porc, cuyo presidente Eduardo Costa, puso de manifiesto la necesidad de colaborar con las empresas de tecnología para dar respuesta a los problemas de su sector de actividad, que "es un nicho de negocio muy bueno" y en el que hay muchas posibilidades de colaboración.

Pilar Torres, Head of Public Sector, Spain and Portugal at Amazon Web Services, también intervino en este acto para dar a conocer las posibilidades que ofrecen a empresas y gobiernos los servicios en la nube que se ofrecerán en el centro de datos de AWS en Aragón y que abrirá oportunidades importantes en materia de innovación y de globalización.

La formación volvió a estar presente en Vive Tecnara de la mano Toni Martínez, director general de Innovación Educativa del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, quien destacó la apuesta por formar en competencias digitales, además de poner de manifiesto el impacto que tiene la carencia de estas habilidades en la pobreza y la exclusión.

Toni Martínez hizo alusión a la formación que se impartirá en el Campus Digital que se está impulsando en Aragón, además de incidir en la clara vocación de una formación basada "en retos reales" con el fin de que los estudiantes puedan adquirir los contenidos a través de la competencia. "Es otra forma de entender la formación".

Premios

Durante el acto de Vive Tencara también se entregaron los premios académicos a los mejores expedientes en FP. En concreto, Javier González Tello, de Salesianos El Pilar, recibió el premio en la categoría de Mejor nota final en Desarrollo de Aplicaciones con su 9,20, mientras que Jesús Vitaller Monge, de Colegio Montessori, fue distinguido por la mejor nota final en Administración de Redes y Sistemas.

Además, se hizo entrega del premio académico al mejor proyecto fin de grado en Ingeniería Informática a Miguel Santiago Moniente, por el trabajo "Análisis de vulnerabilidades hardware basadas en la ejecución especulativa", de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, así como del premio "Ingeniero de futuro", que evalúa el expediente académico y las capacidades personales del alumno en materias no curriculares, a María del Mar Zamorano López, alumna de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Jorge.

El acto de entrega de los galardones continúo con el premio Path of Innovation a las soluciones tecnológicas desarrolladas en la nube, que fue concedido a la empresa aragonesa Neki, que desarrolla soluciones de localizadores y GPS para personas mayores.

A continuación, se entregaron los premios T de Tecnara. En la categoría de Valores Profesionales, un emocionado Máximo Valenciano recogió el galardón por su actividad al frente de Inycom, compañía que fundó y que preside.

La T de Tecnara en Pujanza Empresarial recayó en Amazon Web Services por el impacto de la instalación de sus centros de procesos de datos para la Región Iberia en Aragón, mientras que la T de Tecnara fue para la Formación Profesional de Aragón, por su esfuerzo en la actualización de contenidos, adecuación a la demanda empresarial y la puesta en marcha del nuevo Campus Digital de Formación profesional, en cuyo proyecto de contenidos colabora Tecnara.

El acto fue cerrado por el vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, quien destacó la importancia del sector TIC en Aragón que emplea a 9.500 personas y que genera un volumen de negocio de unos 2.500 millones de euros.