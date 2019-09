Goirigolzarri asegura que la banca europea debe reflexionar sobre su modelo de negocio

Europa Press Zaragoza

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este jueves en Zaragoza que el sector financiero europeo debe reflexionar sobre su modelo de negocio dados los tres grandes retos a los que se enfrenta: la reducida rentabilidad por los tipos de interés negativos y las fuertes exigencias regulatorias, el cambio de hábitos de los clientes por la irrupción de las nuevas tecnologías y la reputación del sector.

Goirigolzarri ha hecho estas declaraciones durante su participación en la jornada 'AEGA Meetings', organizada por la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. En este contexto, ha pronunciado su discurso sobre 'Las perspectivas del sector bancario y su evulución'.

Al evento, titulado 'Globalización y empresa familiar', han asistido cerca de 200 empresarios de Aragón, además del presidente de AEFA, Alfonso Sesé, y el presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, junto con el director corporativo de Negocio de Empresas Cataluña-Baleares de Bankia, José Manuel Gardía Trany.

Goirigolzarri ha defendido que la rentabilidad de la banca europea está por debajo del coste de los fondos propios por el fuerte incremento de las exigencias de capital y por los tipos de interés negativos, lo que ha llevado a que coticen al 50 por ciento de su valor en libros, mientras que los bancos americanos, donde ninguno de estos factores se ha dado, tienen una capitalización de un 17 por ciento superior a su valor en libros.

Esta situación, ha reseñado, no es solo un problema para el sistema financiero, sino para el conjunto de la economía, porque "un país necesita un sistema financiero sólido y además rentable, dado que si la rentabilidad está por debajo del coste de capital que requieren los inversores, los bancos no podrán acudir al mercado, el sistema estará infracapitalizado y, por tanto, no podrá incrementar sus carteras de créditos y, en consecuencia, no podrá financiar a su economía, siendo un freno a su desarrollo".

"Obviamente, los gestores bancarios deben reaccionar ante esta situación, dentro de los márgenes de actuación que tienen, y una de las palancas clave está sin duda en la tecnología", ha incidido el presidente de Bankia, quien ha remarcado que la tecnología permite mejorar la eficiencia y dar "un excelente servicio" a los clientes.

Ha considerado que los nuevos jugadores que están entrando en el sector financiero "son buenos para los clientes, que así consiguen un servicio de gran calidad con excelentes condiciones, y también para los competidores, porque les obliga a mejorar y a muscularse en el servicio a los clientes". No obstante, ha abogado porque "esa competencia tenga reglas comunes, no sólo por razones de equidad, sino también porque este tipo de situaciones generarían arbitrajes regulatorios que, como hemos visto en el pasado, son fuente de desestabilización del sistema".

Reputación

El último reto del sector financiero al que se ha referido Goirigolzarri ha sido la reputación: "Un proyecto, un sector, o una compañía solo es sostenible en el tiempo si la sociedad quiere que existas, si entiende que eres útil. Y por ello creo que es muy importante que expliquemos que un sistema financiero sano y rentable es clave para el bienestar de los ciudadanos de un país".

Pero, para ello, es "indudable" que el sector bancario debe regirse por unos criterios profesionales y éticos "excelentes" porque si no, estará sujeto a una permanente sospecha que se traducirá en "una gran debilidad".

Tras poner sobre la mesa los grandes retos que la banca europea y española tienen por delante, Goirigolzarri ha defendido que "la banca española es un sector solvente y bien capitalizado, como han demostrado los últimos test de estrés realizados por el BCE". Y todo ello ha sido gracias a "una transformación brutal" del sector en la última década motivada por "un enorme proceso de consolidación" y por un gran esfuerzo en el fortalecimiento de los balances.

En relación a Bankia, Goirigolzarri ha admitido que su "primera preocupación" cuando se incorporó a la entidad fue la reputación y esa fue una de las razones para cambiar "totalmente" el Consejo de Administración para dotarse de "un excelente gobierno corporativo".

"En el año 2012 nosotros recibimos una fuerte ampliación de capital", ha recordado, para admitir que "fueron años muy complicados" pero, a finales de 2017, la entidad cumplió todos los objetivos del Plan de Reestructuración, lo que permitió a Bankia convertirse "en un banco que compite en idénticas condiciones que el resto" y que pudo, en este sentido, fusionarse con BMN en 2018.

A este respecto, ha apuntado que no tener restricciones ha permitido a Bankia "incrementar fuertemente" su cuota en empresas, lo que, ha dicho, es "prioritario". "Este crecimiento de cuota en empresas lo estamos teniendo de forma muy viva en Aragón, a cuyo tejido empresarial estoy agradecido por su confianza", ha trasladado a los empresarios aragoneses.

El primer ejecutivo de la entidad ha destacado que Bankia tiene "los mismos retos estratégicos que tiene el sector", al que se suma el de la privatización, pero ha enfatizado que cuenta con "dos puntos fuertes muy importantes", como son un modelo que ha generado una fuerte cantidad de capital, lo que hace que Bankia sea "el banco más solvente entre los grandes bancos españoles", y que sea "muy eficiente", ha remarcado.

"Bankia no es sólo un proyecto profesional muy atractivo, sino que, además, es un proyecto de fuerte impacto social", ha asegurado. "Desde el realismo más absoluto, les puedo asegurar que, por falta de compromiso, trabajo, ilusión y ganas, esto no va a quedar", ha incidido.

Prudentes

En materia macroeconómica, Goirigolzarri ha alegado que hay que ser "muy prudentes" porque, de la misma forma que la economía española tiene "elementos de inercias positivas" y crece por encima de la media europea, existen "riesgos en el medio plazo". A su juicio, "los grandes retos estructurales" de la economía son el desempleo y el nivel de deuda pública.

"En los últimos seis años la economía española ha crecido con fuerza y España ha entrado en una nueva fase del ciclo expansivo. Debemos ser conscientes de que los riesgos a la baja, derivados del exterior tienen un claro impacto en España, ya que se ha transformado enormemente".

"El mundo ha vivido unos crecimientos económicos muy razonables y muy sincrónicos entre las distintas regiones", pero que "la economía mundial es ahora más dependiente de Estados Unidos", mientras la economía europea está en un proceso de desaceleración.

Banco Central Europeo

Sobre las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo que ha anunciado que agrava la tasa que cobra a los bancos al -0,50 por ciento y reanuda la compra de deuda, ha asegurado que no le preocupan, más bien le "ocupan".

"En Bankia estamos muy cómodos, y creemos que es muy bueno, trabajar con tipos de interés bajos, sin embargo con tipos de interés negativos tiene una incidencia en la rentabilidad del sistema, por eso se han incorporado medidas para paliar estos efectos".

Respecto a que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya abierto la puerta a que las hipotecas referenciadas al IRPH --índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, una alternativa al Euríbor-- puedan ser anuladas, ha matizado que se ha dicho que Bankia cumplió con todos los requerimientos de la directiva sobre transparencia.

Ha explicado que nadie ha señalado que el IRPH sea un índice no válido y que además el Abogado General sí ha especificado que no se puede pronunciar sobre las condiciones de comercialización y transparencia de todas y cada una de las hipotecas, que eso lo tendrían que hacer los jueces competentes. "Estamos esperanzados porque creemos que sus declaraciones van en la buena dirección.