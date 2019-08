Influinvest lanza un software para convertir a los empleados en los mejores influencers de la empresa

Eva Sereno Zaragoza

La startup zaragozana Influinvest ha desarrollado un software que permite que los empleados se conviertan en influyees (influencer employee) o prescriptor interno para facilitar que las empresas puedan atraer y fidelizar el talento y disponer de nuevos canales de comunicación o de otra vía de difusión, entre otros posibles objetivos.

El 25% de las marcas afirma que no han conseguido rentabilizar sus acciones con influencers. Una situación a la que se suma también el hecho de que el 61% de los clientes potenciales han dejado de seguir a influencers por verlos demasiado comerciales.

Y eso no es todo porque estos prescriptores también están bajo la lupa porque trabajar con ellos no permite conseguir todos los objetivos que puede marcarse una empresa o en los que tiene que trabajar porque no es lo mismo centrarse en conseguir 'likes' que en comunicar o atraer talento a la compañía.

En todo este contexto, está surgiendo con gran fuerza la figura del influyee o infuencer employeer. Es decir, un prescriptor interno de la empresa, que se está perfilando como un elemento fortalecedor de la cultura corporativa entre los empleados y que facilita que éstos se sientan partícipes de la compañía.

Influinvest, especializada en Social Employee Advocacy (marketing con influyees), ha lanzado un software dentro de su línea Influinvest Corporate con el que ayuda a las empresas a transformar a los empleados en futuros influyees a través de la formación y de esta herramienta que, además, permite lanzar y medir las acciones que se llevan a cabo y en las que estos prescriptores internos participan.

"Hacemos marketing desde dentro hacia fuera, adaptando la tendencia de que el empleado sea el influencer porque el influencer marketing tiene el problema de que es demasiado comercial", según ha explicado Fernando Mouliné, fundador de Influinvest, a elEconomista.es

Esta solución facilita que las empresas puedan conseguir un triple objetivo con la integración del influyee en la estrategia empresarial. Por un lado, es posible fidelizar al empleado, aparte de aportar nuevas vías de comunicación y disponer de mensajes con más veracidad ante la audiencia. Prueba de ello es que el 53% de las personas cree antes a un empleado que al CEO (47%), credibilidad que se eleva hasta el 65% en el caso de un empleado técnico. Son datos que contrastan con el 4% que confía en el mensaje de un influencer.

Es una credibilidad que se puede aplicar a diferentes ámbitos como la atracción y mantenimiento del talento, puesto que los candidatos potenciales confían más en las opiniones de empleados a quienes consideran la fuente más fiable para obtener información sobre esa empresa. Los datos lo avalan: la audiencia de un empleado suele ser diez veces superior a la de la propia empresa, según Linkedin. Además, convertirse en un influyee también tiene ventajas para el propio empleado porque el 86% de los que han participado en programas de Employee Advocacy considera que ha tenido un impacto positivo en su carrera.

La solución de Influinvest consta de un paquete en el que se incluye la formación -es opcional-, y el software para lanzar las campañas para los empleados. "Lo primero que hacemos es hablar con la empresa para comprender los objetivos que tiene, que pueden ser diversos. Por ejemplo, se puede buscar la contratación en una empresa tecnológica" -sector en el que hay escasez de talento-, o disponer de nuevos canales de difusión.

Una vez conocidos esos objetivos, se articula la formación en torno a ellos y para que el empleado comprenda los conceptos clave como el endomarketing; el papel, la importancia y las campañas en las que aporta valor; el análisis y las particularidades de cada una de ellas; el contenido, la influencia y el estilo; las mediciones y la optimización, entre otras líneas que se trabajan durante las diez horas que duran las acciones formativas.

Con el software, "se pueden lanzar diferentes tipos de compañas. Por ejemplo, de comunicación con el objetivo de conseguir clics mientras que, si son comerciales, estarán enfocadas a las ventas". También se puede trabajar para "la inscripción de un candidato potencial a una oferta de empleo", entre otras muchas opciones.

Este sistema permite a su vez poder segmentar la campaña y lanzarla para un grupo de empleados concreto -lo que es de utilidad principalmente para grandes empresas y/o que tienen diversas sedes-, y medir los resultados, filtrando por campañas en las que el empleado siempre tiene la decisión de si quiere o no participar.

Esta solución se suma a la lanzada por Influinvest con anterioridad enfocada en el Performance Marketing.