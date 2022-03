Fertiberia reduce actividad y Portland apaga sus hornos por el alto coste de la energía

Juan Esteban Poveda Sevilla

Fertiberia reduce actividad en su planta de Palos de la Frontera (Huelva) ante los "exorbitantes" precios de la energía. La producción de urea se detendrá durante dos semanas aproximadamente, si bien la planta mantiene la actividad produciendo amoníaco, que es la principal actividad de la fábrica, indican desde la compañía. En Sevilla, Cementos Portland Valderivas ha parado sus hornos por el mismo motivo.

Fuentes de Fertiberia precisan que el grupo mantiene "por el momento sus operaciones en todas sus plantas", aunque haya reducido la actividad en Palos. "Hasta el momento Grupo Fertiberia ha mantenido un alto nivel de actividad, si bien es cierto que los precios de la energía están alcanzando niveles exorbitantes. De esta manera, Grupo Fertiberia está valorando la situación y siguiendo diariamente y muy cerca los mercados para adaptar sus operaciones -en función de la evolución de los mismos-, con el objetivo de proteger a la compañía y a los clientes en el corto y medio plazo", precisan.

La crisis energética coge a la compañía en pleno proceso inversor. Fertiberia tiene prevista una reforma en Palos para producir amoníaco verde. Un proyecto con un presupuesto de 264 millones y la creación de 1.150 empleos directos e inducidos que ha sido incluido por el Gobierno andaluz en su Unidad Aceleradora de Proyectos.

Fertiberia está en pleno proceso inversor pero con una estructura sólida

La compañía informó recientemente que presenta una de las estructuras más sólidas del sector industrial, con un nivel de endeudamiento por debajo de dos veces la cifra de ebitda. Con más de 1.500 empleados y 13 centros de actividad industrial repartidos por toda la Península Ibérica y Francia, el Grupo Fertiberia es líder en el sector de los fertilizantes en la UE.

Alcalá de Guadaíra

Entre los afectados en Andalucía por la escalada de costes energéticos se encuentra también Cementos Portland Valderivas, filial de FCC, que ha apagado todos los hornos de sus siete principales centros de producción en España, entre ellos el de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) debido al alto precio de la electricidad, que ya estaba descontrolado desde hace meses y ahora ha agravado la guerra en Ucrania.

La compañía tiene, además, fábricas de cemento en Madrid (Morata de Tajuña), Cataluña (Monjos y Vallcarca), Castilla y León (Venta de Baños), Cantabria (Mataporquera) y Navarra (Olazagutía).

No han planteado ninguna medida de regulación de empleo por el momento

Según explican a Europa Press en fuentes de CCOO, la empresa ha trasmitido a sus trabajadores su intención de paralizar la actividad hasta que el precio de la electricidad vuelva a bajar de los 200 euros el megavatio hora (MW). Este jueves está en 370 euros y mañana viernes en 285.

Se trata de una medida temporal para la cual todavía no se ha planteado ningún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para ninguno de sus más de 1.000 empleados. No obstante, las mismas fuentes sindicales señalan que el precio de la energía en España ya no es un problema coyuntural sino estructural, que requiere una "inmediata" respuesta por parte del Gobierno.

Medidas

En su última cuenta de resultados, FCC ya advertía, cuando todavía no había comenzado la invasión rusa en Ucrania, de los efectos que la subida del precio de la energía eléctrica y de los combustibles estaba ocasionando en su actividad de cemento en el segundo semestre del año pasado.

De hecho, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Cementos Portland cayó un 45,6% en 2021, hasta 76,1 millones de euros, por esta razón, así como por el impacto de la elevada venta de derechos de dióxido de carbono (CO2) del año anterior.

Empresas de gran consumo

Teniendo en cuenta que ahora el precio es incluso mucho mayor que el que se registraba en ese semestre, la compañía, así como el resto de empresas que consumen una gran cantidad de electricidad, se han visto obligadas a paralizar su actividad hasta que el Gobierno tome alguna medida extraordinaria.

Esta semana otras grandes industrias de Andalucía, como Valeo-Martos (Jaén) y Acerinox en Los Barrios (Cádiz) ya anunciaron reducción de actividad y ERTE, la primera por falta de componentes y la segunda por el precio de la energía, problemas agravados por el conflicto en Ucrania en ambos casos.