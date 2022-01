Atento plantea un ERE en Jaén para 150 trabajadores

Juan Esteban Poveda Sevilla

UGT en Jaén denuncia un ERE en el centro que Atento tiene en la capital de la provincia que afectaría, según la información que ha trasladado la empresa al sindicato, a 150 trabajadores. Actualmente 160 empleados del medio millar de trabajadores del 'call center' jienense están en ERTE.

El secretario general de UGT-Jaén, Manuel Salazar, ha afirmado que ésta es "una muy mala noticia para Jaén" y ha añadido que la decisión de la empresa "no es comprensible", puesto que "no ha sufrido los embates del coronavirus y ha tenido ampliación de plantilla en otras provincias cuando, no abusando de los ERTE, deberían haber sacado antes a trabajadores de esa situación".

Así las cosas, ha apuntado que están pidiendo a distintas administraciones "que miren con luz cualquier movimiento encaminado a la extinción de puestos de trabajo", ya que Jaén "no se puede permitir un golpe de este calibre, máxime cuando no hay circunstancias objetivas que vengan a avalar que esta empresa tome esta decisión tan traumática" y que "habrá que ver en qué términos se concreta".

En la misma línea, el presidente del comité de empresa, Jesús Gallo, ha asegurado que no hay ninguna causa ni ninguna razón para materializar estos despidos. "No entendemos que se pretenda despedir a 150 trabajadores desde Jaén cuando se está contratando por la misma empresa en cualquier otra provincia", ha afirmado Gallo.

Asimismo, ha manifestado que algunos trabajadores llevan más de 14 años desempeñando su trabajo y que Jaén ha sido una plataforma "ejemplar". "Hay trabajadores que llevan seis meses en ERTE y creemos que son los primeros que tenían que haber sacado de ese expediente para poder reubicarlos", ha dicho Gallo.

Francisco Reyes

El PSOE de Jaén se ha reunido con los representantes del sindicato y ha mostrado su preocupación tras conocer que la empresa Atento ha planteado una regulación de empleo extintivo que afectaría a unas 150 personas en el centro que la compañía tiene en Jaén capital.

El secretario general, Francisco Reyes, ha recibido a responsables de UGT y a miembros de su sección sindical en esta empresa con los que ha abordado la situación. "Una vez que conozcamos las condiciones en las que se plantea este ERE, desde el PSOE veremos las líneas de trabajo a seguir y adoptaremos las iniciativas que sean oportunas en el ámbito de quienes tienen las competencias", ha dicho.

Reyes ha reclamado que este proceso "se haga con todas las garantías, que si es posible las consecuencias sobre el empleo se minimicen y que la empresa tenga en cuenta la situación que vive un territorio como Jaén". "Mientras las administraciones apostamos por el empleo, lo que no puede suceder es que se estén contratando trabajadores en otros puntos de España mientras se rescinden contratos en la provincia de Jaén", ha dicho Reyes.

El responsable socialista ha subrayado que "cualquier rescisión de contrato es preocupante y más si afecta a 150 trabajadores y familias". Ha señalado que Atento es una empresa "que lleva más de 15 años implantada en Jaén, que ha tenido niveles de empleo importantes en momentos de dificultad y en los que se ha demostrado la profesionalidad de los hombres y mujeres que han trabajado allí".

En terrenos cedidos

Atento fue prácticamente la única gran empresa de las anunciadas en 2006 por el presidente Zapatero en el plan Activa Jaén que efectivamente se implantó en la provincia. Desde Jaén se ha prestado servicio de atención al cliente para grandes compañías de telefonía, seguros o eléctricas. Las instalaciones de la empresa se levantan sobre terrenos cedidos por la Diputación Provincial dentro del recinto de la Institución Ferial de Jaén.

La plantilla media oscilaba entre 500 y 600 trabajadores. Hace meses se presentó un ERTE para 160 trabajadores, que finaliza a mediados de febrero. Ahora la empresa ha planteado a los sindicatos su intención de despedir a 150.