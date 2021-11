ATA Andalucía pide a los grupos parlamentarios que sean "sensibles" y lleguen a un acuerdo sobre los presupuestos

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha pedido este jueves desde Córdoba a los distintos grupos políticos que integran el Parlamento andaluz, ante la negociación abierta sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, que sean "sensibles" y que lleguen a un acuerdo que permita su aprobación, pues es "una cuestión de sentido común".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha acompañado al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en la presentación a autónomos y empresarios del proyecto de presupuestos de Andalucía para 2022, Amor ha asegurado que, para su organización, las cuentas autonómicas para el próximo año "son unos presupuestos buenos".

Así, Rafael Amor ha argumentado que "unos presupuestos que traen inversiones", además de "fondos y remanentes para reactivar a las empresas y a los autónomos, son unos presupuestos buenos" y, por ello, desde ATA, "lo único que pedimos es que los grupos parlamentarios sean sensibles, recuerden de dónde venimos y tengan la capacidad de llegar a acuerdos" a través del "diálogo".

Es más, según ha subrayado el presidente de la citada organización de autónomos andaluces, "esto no es una cuestión de prorrogar presupuestos o no, de elecciones o no, ni tan siquiera es una cuestión de derechas o de izquierdas", sino que "es una cuestión de sentido común".

De hecho, según ha recordado Rafael Amor, "todavía estamos en una pandemia", la del coronavirus Covid-19, que "ha cimbreado los cimientos del Estado del Bienestar", de manera que, en la actual situación, "cualquier instrumento que se presente" hay que "poder aprovecharlo".

JUAN BRAVO

Por su parte, Juan Bravo se ha vuelto a referir al vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, afirmando que siempre le ha dicho, respecto al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, que "hay que llegar a un acuerdo" con la oposición y "conseguir presupuestos" para la comunidad autónoma.

Bravo ha reaccionado así al ser preguntado por las declaraciones de Marín, ahora conocidas y realizadas el pasado verano en un encuentro interno de su partido (Cs), en las que cuestionaba la validez de aprobar nuevos presupuestos en un año electoral y, ante ello, el consejero de Hacienda ha dicho que "lo primero" que hay que hacer es poner esas declaraciones en su "contexto", de modo que ahora hay que sacarlas "fuera de todo debate", pues "son unas declaraciones que se hacen en un entorno de un partido político, en un entorno reducido", en el que Marín "no habla como vicepresidente del Gobierno" andaluz.

Así, según ha asegurado el consejero de Hacienda, "cuando el vicepresidente ha hablado, cuando ha tenido oportunidad de compartir conmigo, todas las líneas que me ha marcado, tanto él, como el presidente (Juanma Moreno), han sido siempre" las de que "hay que llegar a un acuerdo y a día de hoy me siguen diciendo que hay que llegar a un acuerdo consejero", ya que "tenemos que conseguir presupuestos".

A ello se ha dedicado el Gobierno andaluz de PP y Cs, según ha resaltado, en las sucesivas reuniones que ha mantenido con la oposición desde el pasado septiembre, de modo que "no hay que buscar excusas en otro sitio, independientemente de que sean más o menos acertadas las declaraciones" de Marín, sobre todo porque "lo que les importa a los andaluces es si habrá presupuestos o no, porque creo que todos tienen claro ahora mismo que no tener presupuesto no es bueno para Andalucía".

En cuanto al proyecto presupuestario en sí, Bravo ha subrayado que "tiene más sanidad, más educación, más políticas sociales, más empleo y más Europa", por lo que espera que, de cara al "día 24, haya la máxima reflexión y, por lo tanto, la máxima consideración y respecto hacia los andaluces", de modo que, si desde la oposición no se permite la aprobación del nuevo presupuesto, "estarán privando a los andaluces de oportunidades".