Luca de Meo: "Debemos poner a prueba nuevos modelos de negocio para liderar el futuro del automóvil"

"La vida sólo puede ser comprendida echando la vista atrás, pero sólo puede ser vivida hacia delante". Con esta frase de Kierkegaard ha abierto Luca de Meo, presidente de Seat, su discurso en el Ágora de elEconomista. Un foro que ha aprovechado para hablar sobre el futuro de la compañía, el coche eléctrico, las nuevas formas de movilidad y otros tantos asuntos estratégicos, en presencia de algunos actores destacados del mundo de la automoción como Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, o José Bogas, consejero delgado de Endesa, que juega un papel clave en la electrificación del sector. Así le hemos contado la intervención en directo.

Nacido en Milán, de Meo lleva ligado al mundo del automóvil más de 25 años, a lo largo de los cuales ha desempeñado diferentes cargos en algunas de las principales marcas. En 2009 entró a formar parte del grupo Volkswagen y, desde hace poco más de tres, se sitúa en la cúspide de Seat, una firma importante no sólo para el Grupo sino también para España, ya que su actividad supone el 10% del PIB.

De aquí a 2021 llegarán seis nuevos modelos eléctricos e híbridos enchufables a las gamas de Seat y Cupra

Consciente de que nos encontramos a las puertas de "la cuarta revolución industrial", el presidente de Seat ha dejado claro que se avecinan tiempos de cambio en los que no será la industria la que cambie la sociedad, como ha pasado otras veces, sino más bien será la propia sociedad la que, con sus nuevas conductas, obligue a cambiar la industria. La generación millenial cada vez tiene más peso en el mundo laboral y este tipo de cliente valora la experiencia más que el producto. Es por eso que las compañías de automóviles están a punto de pasar de ser meros fabricantes de coches a ser proveedores de movilidad.

El máximo representante de la firma española ha anunciado que de aquí a 2021 llegarán seis nuevos modelos eléctricos e híbridos enchufables a las gamas de Seat y Cupra (en suma). También se está trabajando en una nueva plataforma eléctrica que será implementada en coches más baratos, porque la democratización de este tipo de tecnología es clave si se quiere proyectar hacia el futuro. Todo ello, incluido el desafío de desarrollar materiales avanzados y de bajo coste, se enmarca dentro de la estrategia global del grupo VW, que va a invertir 30.000 millones de euros en electrificación en los próximos cinco años.

También ha hablado Luca de Meo del coche autónomo, al que considera como la solución para abaratar la movilidad y la siniestralidad en carretera. Sostiene que se podrían reducir los costes en un 90% y que, eliminando el factor humano, los desplazamientos serían diez veces más seguros de lo que ahora son. Pero para que todo ello llegue, primero tiene que estar lista la legislación.

Por otra parte, "nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Debemos arrancar rápido el motor y poner a prueba nuevos modelos de negocio. Seat debe incorporarse rápidamente a la autopista del progreso, cooperando de forma muy fluida con el resto de actores. Se necesita mucha agilidad para adaptarse y poder liderar en todos estos campos".

Con la vista puesta en el futuro

Aunque el coche eléctrico y autónomo están aún por implantar, en la compañía miran ya un paso más allá y piensan en la formación de sus empleados como un valor seguro para no estancarse y seguir creciendo dentro de un panorama ampliamente cambiante. Dentro de diez años, el 50% de los trabajadores desempeñará tareas diferentes a las de hoy. En el caso del automóvil, llegarán las estructuras 5G, las estaciones de carga o las nuevas formas de entender el diseño. Se abre un abanico de posibilidades tan amplio, que, según sostiene de Meo, "debemos tenerlo bien presente para acompañar a nuestros empleados a reinventarse". Seat invirtió 23 millones de euros el año pasado en formación, por encima de la media, y todo parece poco.

Finaliza el presidente de Seat su discurso hablando de actitud, ganas de aprender y espíritu de transformación en este punto de inflexión en el que se encuentra el automóvil.

El acto continúa con el turno de preguntas, de cuyas respuestas se extrae información de interés relativa a los próximos movimientos de Seat y a su posicionamiento respecto a las políticas del Gobierno actual.

¿Qué tipo de coche se compraría hoy Ud. si tuviera que elegir?

La respuesta es 'depende'. Hace unos años, la alternativa era gasolina o diésel, en función de los kilómetros recorridos compensaba una cosa u otra. Ahora depende de donde usas el coche, donde vives. Es cierto que hay mucha confusión ahora y por eso ha bajado de mercado. No es sencillo de responder porque hay muchas variables en la ecuación. Hay que respetar el principio de neutralidad ecológica y dejar abiertas las posibilidades. Desde un punto de vista de cliente, cada tipo de coche tiene sus pretensiones. El eléctrico es para una cosa; el híbrido enchufable, para otra. También los motores de combustión actuales han mejorado y respetan las normativas actuales. Hay que aceptar en los próximos años vamos a convivir con una oferta amplia y compleja en los próximos años.

¿Serán más caros los coches en el futuro?

Igual que los smartphones son más caros hoy, los coches que vienen también lo serán. Los precios que teníamos hasta ahora eran consecuencia de años de amortización. Ahora empieza un nuevo ciclo.

¿El futuro del automóvil es eléctrico?

Vamos a tener durante un tiempo un mix de sistema de propulsión. Pero cada vez menos coches de combustión. Para lograr los objetivos de CO2 impuestos para 2025 vamos a tener que vender uno de cada cuatro coches con emisiones cero. Es matemático. Si no hacemos esto, llegarán las multas. El 75% restante será para las demás mecánicas: diesel, gasolina, gas.

¿Habrá dentro de poco infraestructura de recarga suficiente para la demanda de eléctricos?

Para el objetivo de 2025, necesitaríamos 700.000 puntos de recarga, en una proporción de 1 a 5 puntos/coche. El huevo y la gallina. Hay que decidir una estrategia. Tenemos seis años para lograrlo. Es un reto. Es una revolución que va a venir de norte a sur de Europa. Es posible que España se quede a la cola, pero acabará llegando.

¿Si en España hubiera un fábrica de baterías, Seat trasladaría la producción de vehículos aquí?

La respuesta a la pregunta es: dependerá de si se hace un coche eléctrico aquí. Si no, no tendría sentido, ya que las baterías son muy pesadas y no compensa el coste de distribución si hay que desplazarlas a puntos lejanos.

¿Estamos preparados para el reciclaje de las baterías que vamos a generar?

El problema del reciclaje es menor que antes. Las baterías son ahora menos contaminantes. Las baterías van a tener que durar 10 años, y al final de su vida útil van a tener que conservar el 80% de su capacidad.

¿Es partidario de dar ayudas al diésel y la gasolina o habría que destinar todo a la compra de energías alternativas?

El 80% del impacto de la polución viene de los coches con más de diez años. Estos son los coches que hay que cambiar. Y probablemente muchos de los que cambien lo hagan a un coche de combustión Euro6. Los coches modernos con motores de combustión son actores aún importantes.

El grupo VW anuncia 30.000 millones en inversión coche eléctrico. ¿Cuánto empleo va a crear y a destruir?

La cosa es como reconvertir los trabajos, más que pensar en si se va a crear o a destruir curro. Es difícil saberlo. Tenemos una plantilla joven y seguro sabremos adaptarnos al cambio.

¿Está Ud. satisfecho con la política del Gobierno referida al automóvil? ¿Qué opina del posible impuesto al diésel?

Estamos trabajando con Anfac para proponer un plan a largo plazo, no dependiente de PIVEs y demás planes de este tipo. Para entender hacia donde queremos ir en diez años y de ahí en adelante. Buscamos plantear hechos y propuestas concretos. Necesitamos una estrategia. Hay que proteger ese 10% del PIB del país. Sobre el diésel, ¿quién esta contento con la subida de los impuestos? Aún así, la discusión está en otro sitio.

El coche conectado y autónomo. ¿Cuándo llegarán?

Sin coche conectado no hay coche autónomo. Esta es la secuencia.

El coche autónomo tiene sentido en un ecosistema en el que todos lo sean, para así bajar la siniestralidad, pero si el escenario no es este, deja de tener sentido. La reducción de costes con las plataformas compartidas es la motivación real de negocio. Todo lo demás es secundario.

¿Se venderán menos coches en el futuro?

Puede, pero se crearán nuevas formas de negocio en torno a la producción del automóvil.

Hablando de fechas, el Gobierno puso 2040 como una fecha recomendable para hacer desaparecer el coche de combustión. ¿Qué opina?

Prefiero no contestar a esta pregunta. Tenemos que sentarnos con gente que esté de lado del automóvil y plantear soluciones y propuestas. No queremos crear incertidumbres en el mercado.

¿Va a ser el próximo presidente de Anfac?

Soy un rookie en Anfac, pero me parece una plataforma muy interesante. No hay que usar esto para reivindicaciones personales. Necesitamos elevar la discusión a otro nivel. Hay que gestionar este cambio de paradigma.

¿Cuándo llega el eléctrico 100% de Seat y dónde se va a fabricar? ¿Podría el independentismo en Cataluña afectar a los planes de futuro de la compañía?

En 2020 llegarán dos vehículos eléctricos.

No afectará el nacionalismo. Yo hago coches e intento venderlos. Apenas hemos tenido un solo día problemas de logística por estos asuntos. Somos de Barcelona, somos españoles, somos europeos.