Zaragoza viajará a China para estrechar lazos económicos y culturales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, volverá a viajar a China. En concreto, encabezará entre el 20 y el 24 de septiembre la delegación municipal que viajará a China con el objetivo de consolidar y promover las relaciones institucionales, económicas, turísticas y culturales con el país asiático. Invitada por la ONU y el Ayuntamiento de Weihai, Chueca forma parte del panel de ponentes del foro internacional sobre desarrollo urbano sostenible Exquisite City Forum los días 21 y 22 de septiembre.

El interés mutuo entre Zaragoza y diferentes regiones chinas en los últimos dos años ha facilitado la apertura de nuevas vías de cooperación, según han explicado desde el consistorio zaragozano. En esta ocasión, Chueca expondrá las políticas de desarrollo sostenible que se están aplicando en la capital aragonesa, así como los proyectos y objetivos estratégicos que marcan su crecimiento en los próximos años.

La agenda de la expedición se completará con otras reuniones paralelas. Tras el foro de Weihai, la delegación se desplazará el lunes 22 a Shanghai, ciudad donde ya se mantuvieron contactos en febrero y que se perfila como un nodo clave para estrechar lazos comerciales. Allí, la alcaldesa participará en un encuentro con compañías del país que integran la Cámara de Comercio de Empresas de Logística Internacional y Cadena de Suministro.

La visita también permitirá reforzar los vínculos con las autoridades de Weihai, en la provincia de Shandong, una región con 100 millones de habitantes y un producto interior bruto superior a los 44.000 millones de euros. Esta ciudad, que cuenta con 2,9 millones de habitantes y una línea costera de casi 1.000 kilómetros, se ha consolidado como modelo global de "Ciudad exquisita", concepto impulsado en 2018 por el presidente Xi Jinping, y ostenta el título de "Ciudad más Feliz de China".

La alcaldesa volverá así a viajar a China, país en el que ya mantuvo encuentros que han culminado en algunas inversiones como la de la compañía TDG con una inversión de 120 millones de euros para la comercialización de acumuladores de energía.