El Gobierno prohíbe la compraventa de armamento con Israel y otras ocho medidas ante el "genocidio" en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen, entre otras, la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.

1. Aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023. Este real decreto establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

2. Prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

3. España denegará la entrada a su espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel

4. Se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

5. Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

6. Se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

7. Se reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah

8. Habrá nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

9. Aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como un incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Del "derecho de Israel a existir" al "ataque injustificable"

Durante su intervención desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha comenzado por reconocer que el pueblo judío "ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas que fue el Holocausto" y que merece tener un Estado propio y poder sentirse seguro en él, y ha reiterado que, por eso, el Gobierno de España ha condenado "desde el primer día" los "ataques terroristas y secuestros de Hamás". España, ha subrayado, "apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar" pero "con la misma convicción" distingue entre "proteger tu país, proteger a tu sociedad" y "bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes".

En este sentido ha argumentado que lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó en octubre de 2023 como una "operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás" se ha convertido en una "nueva oleada de ocupaciones ilegales" y en un "ataque injustificable contra la población civil palestina". Un ataque, ha subrayado, que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un "genocidio".

Sánchez ha señalado que la comunidad internacional "no está sabiendo detener esta tragedia" y ha apuntado a una "complicidad" con el Gobierno de Netanyahu. Ante ello, ha asegurado que España, que "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo", por lo que sola no puede detener la ofensiva israelí, no va a dejar por ello de intentarlo "porque hay causas por las que merece la pena luchar" aunque no esté en sus únicas manos ganarlas.

Israel veta a Díaz y Rego

En represalia a las medidas, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego: "Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", ha indicado en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".