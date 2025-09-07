Milei vuelve a Madrid el próximo fin de semana invitado por Vox

El portavoz de Economía y secretario general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha confirmado este domingo la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros "líderes" políticos del mundo en el evento 'Europa Viva 25', que se celebrará el próximo fin de semana en Madrid, entre los días 13 y 14 de septiembre.

Así lo ha avanzado el representante de Vox en una atención a medios en Sevilla junto al portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en la que ha explicado que en dicha cita en la capital española el líder nacional del partido, Santiago Abascal, estará acompañado de otros dirigentes políticos de distintas partes del mundo para analizar "los cambios que necesitamos".

Y es que, según ha defendido Figaredo, se requiere de un "giro de 180 grados" a las "políticas de bipartidismo que nos han traído a un camino en el que parece que ya no hay esperanza", y en dicha cita de Madrid se van a congregar "representantes de partidos de todos los países que quieren cambiar las cosas" y que acudirán a la capital española a "exponer cuál es el cambio que necesitamos para nuestros países".

Al inicio de su intervención, el diputado de Vox ha alertado de que "cada día nos despertamos con nuevas noticias cada vez más llamativas sobre crímenes atroces que se producen dentro de España" por la "oleada migratoria a la que nos estamos enfrentando", que, según ha denunciado, "está patrocinada y estimulada por el Gobierno del Partido Socialista, y que cuenta con la colaboración necesaria del Partido Popular, que durante décadas lleva apoyando estas mismas políticas migratorias".

"Vemos que hay crímenes que nunca jamás se habían visto en España", y que "hay una correlación directa entre ese crecimiento e incremento de la criminalidad" con la población inmigrante, según ha manifestado, para señalar que "un 14% de la población, que representa esa población inmigrante, residente en España, comete más de un 30% de los delitos, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres que se producen al año", según "datos del propio Ministerio del Interior", ha afirmado.

El diputado de Vox ha agregado que "quienes más padecen las consecuencias de esta invasión migratoria son los españoles más humildes, los trabajadores", porque en "los barrios más privilegiados, esta presión migratoria no tiene un impacto, no se ve la criminalidad, no se ve la dificultad de la convivencia", ha apostillado.

"A esta situación le tenemos que dar un giro de 180 grados", ha aseverado el representante de Vox, que en ese punto ha aludido también al "incremento de los precios" que se ha venido registrando, a "una inflación desbocada en los últimos años, un empobrecimiento generalizado, sobre todo de las clases más humildes de España", y "un acceso a la vivienda absolutamente imposible", tras lo que ha incidido en defender en que, "para cambiar esto, hace falta" dar "un giro a ese bipartidismo que lleva 40 años empeorando la situación", y en esa línea ha reivindicado el evento 'Europa Viva 25' de la próxima semana.