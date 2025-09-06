La AEMET asegura que los dos últimos agostos han sido los más cálidos de la historia, con medias de 25 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que el agosto de 2025 ha sido "el más cálido de la serie histórica junto con el de 2024", ambos con temperatura media de 25°C.

En el balance climático de agosto de 2025 se destaca que este ha sido "extremadamente cálido", con una temperatura media 2,0°C por encima de la media de este mes. La ola de calor, que se extendió entre los días 3 y 18, ha sido especialmente intensa, con temperaturas hasta 6°C por encima de lo normal en el conjunto del país.

Las zonas más afectadas por el calor han sido el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas, norte y centro de Extremadura, centro de Andalucía y Comunidad Valenciana, según ha informado la AEMET. En el noroeste peninsular, las temperaturas estuvieron entre 2,5 y 3,5°C por encima de lo normal.

En cuanto a temperaturas máximas, Jerez de la Frontera registró 45,8°C el día 17 de agosto, siendo la más alta entre las estaciones principales, seguida por Morón de la Frontera (45,2ºC el 17 de agosto) y Murcia, que alcanzó los 45,1ºC el 18 de agosto. En contraste, las temperaturas mínimas más bajas se registraron en Puerto de Navacerrada, con 5,3°C el día 29.

Respecto a las precipitaciones, agosto tuvo "un carácter seco" con una media de 14,4 mm, lo que supone "el 66% del valor normal del mes". Aun así, en el informe se destaca que en Canarias este ha sido el quinto agosto más húmedo desde 1961, mientras que en la península fue el décimo sexto agosto más seco también desde 1961.