El PSOE pide dedicar a Javier Lambán una calle de Zaragoza

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto que una de las calles de Zaragoza lleve el nombre de Javier Lambán, quien fue presidente de Aragón durante ocho años.

"Es importante que la capital de Aragón recoja el nombre de quien fuera presidente de los aragoneses", ha explicado Alegría, quien ha expresado su deseo y del PSOE de que "todos los grupos políticos del ayuntamiento de Zaragoza respalden lo más pronto posible esta iniciativa".

La propuesta cuenta también con el respaldo del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, será su portavoz, Lola Ranera, la encargada de trasladar esta petición a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, dentro de la ronda de contactos que se mantendrá con motivo el inicio del curso político, tras las vacaciones estivales, el próximo martes.

"Javier Lambán fue un presidente para todo Aragón, que defendió a los aragoneses y, por lo tanto, a los zaragozanos", ha afirmado, para incidir en que "defendió el servicio público, que tuvo pasión por el servicio público". Unos motivos por los que ha incidido en que "creemos que Zaragoza le tiene que reconocer y agradecer todos los servicios que hizo para mejorar la vida de los ciudadanos".

"Y el nombre de una calle es algo permanente para la historia de la ciudad. Por lo que creemos que es importante que la alcaldesa de Zaragoza acepte esta petición", ha apuntado.