Emprendedores: nueva convocatoria para convertir ideas en negocios en Zaragoza

Nueva oportunidad para convertir ideas en negocios e iniciativas empresariales dentro de la nueva edición del programa "Convierte tu idea en negocio", impulsado por Etopia Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta el 14 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para formar parte de esta convocatoria en la que hay 25 plazas disponibles para iniciar el camino hacia el emprendimiento y el autoempleo.

El programa, que en tan solo cuatro años alcanza su décima edición, arrancará el día 22 de septiembre. A partir de ese momento, las personas seleccionadas recibirán formación y asesoramiento en varias áreas como el modelo de negocio con el plan de empresa, plan estratégico o el estudio de marcado, así como sobre el marco jurídico legal con las formas de constitución, autónomos, relaciones jurídicas…

Durante los cinco meses de formación, con más de 150 horas en acciones formativas y asesoramiento personalizado, también se impartirán otros conocimientos sobre financiación y contabilidad, poniendo el foco en la fijación de precios; así como acerca de la fiscalidad, digitalización, comunicación, redes sociales, plan de comunicación y habilidades emprendedoras, entre otras.

El programa, que es gratuito, también dará asesorías personalizadas, aparte de acompañamiento, acceso a una comunidad de apoyo y al ecosistema emprendedor de referencia en Zaragoza.

La inscripción de las personas interesadas se realiza a través de la web zaragoza.es/activa La selección de proyectos se llevará a cabo entre el 15 y 19 de septiembre, siguiendo criterios vinculados con la disponibilidad, motivación y la potencia de la idea. También se valorará que los proyectos sean innovadoras, viables, escalables, sostenibles y con impacto social.

Más del 80% con sólido plan de negocio

El programa "Convierte tu idea en un negocio" forma parte de la Ruta ZAC, el itinerario integral de emprendimiento de Zaragoza Activa. De acuerdo con las estadísticas, el 84% de los asistentes desde 2021 han conseguido un plan sólido de negocio para saltar al mercado con más garantías.

Desde su traslado el año pasado a Etopia, Zaragoza Activa dispone de más medios con el Aula ZAC, un espacio propio y acondicionado específicamente para el desarrollo de actividades emprendedoras, lo que ha favorecido la concentración, la convivencia y la comunidad entre participantes.

