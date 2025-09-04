Los coches de ocasión hacen su agosto en Aragón: las ventas suben el 7%

El mes de agosto no ha sido de vacaciones para el sector del automóvil, al menos, en cuanto a las ventas de vehículos de ocasión. En la comunidad aragonesa se ha producido un aumento de las ventas de VO del 7%, registrando un total de 3.848 operaciones.

Los datos también son positivos en lo que va de año, ya que se acumula un aumento del 4%, sumando un total de 35.581 unidades vendidas, de acuerdo con los datos facilitados por GANVAM, distribuidores oficiales e independientes, y Faconauto (concesionarios).

La comunidad aragonesa registra una tendencia contraria a la producida en el conjunto de España, donde las ventas de vehículos VO ha bajado el 0,7% en agosto, contabilizándose 144.228 unidades. En lo que va de año, por el contrario, en Aragón se experimenta un menor incremento que en el país, que arroja un incremento del 4,7% hasta los 1.411.616 vehículos VO.

No obstante, atendiendo al mes de agosto, Aragón registra uno de los mayores aumentos en ventas de vehículos de ocasión. En concreto, se sitúa tan solo por detrás de Madrid, con el 32,1% y de Castilla-La Mancha, con el 9,7%. Además, es de las pocas autonomías en las que el pasado mes se ha cerrado con ventas en positivo, ya que las operaciones de VO tan solo han crecido, a parte de en estas autonomías, en la comunidad de La Rioja (+1,2%). Además, en Ceuta, no se han producido variaciones.

También en lo que va de año la comunidad aragonesa experimenta una mejor evolución en la venta de vehículos de ocasión, dado que solo crecen más en Madrid (+19,5%); Comunidad Valenciana (+8,4%) y Castilla-La Mancha (4,3%). También cierran en positivo, aunque con menores incrementos, las comunidades de La Rioja (2,8%); Murcia (+2,6%) Andalucía (+2,3%); Canarias (2,3%); Cantabria (1,9%); Cataluña (1,7%); Navarra (+0,6%); Asturias (0,5%); Baleares (0,4%) y País Vasco (0,4%).

Atendiendo a los vehículos, se observa que, en el mes de agosto, los turismos de menos de un año de antigüedad han sido los que han sostenido la subida de las ventas, seguidos de los modelos de entre ocho y diez años y los de uno a tres años.