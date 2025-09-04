Vigo dará luz verde a la aprobación inicial de las Zonas de Bajas Emisiones sin sanciones

La Junta de Gobierno Local de Vigo sacará adelante este viernes la aprobación inicial del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que será sometido a un período de 30 días de exposición pública para la presentación de alegaciones. El alcalde, Abel Caballero, ha adelantado que paralelamente se iniciará la tramitación de la ordenanza para la regulación jurídica y control de la gestión de este proyecto.

El socialista ha aclarado que "se trata de una decisión que toma la UE, y por tanto, obligatoria en todas las ciudades de Europa", que también ha avanzado que el Ayuntamiento no prevé sanciones como forma de procedimiento en las Zonas de Bajas Emisiones. Caballero ha abogado por buscar el "consenso social" para hacer entender que las ZBE son zonas para preservar el medio ambiente.

En Vigo serán 67 hectáreas en la zona centro (la más amplia, de 400.000 metros cuadrados), zona de Plaza de Portugal, zona de Bouzas, y zona de O Calvario. Así, el regidor ha explicado que el Concello va aplicar la ZBE con sentido común y sin que haya restricciones desproporcionadas ya que tiene que haber una cierta continuidad en la utilización para que se vayan estableciendo de forma natural", dijo.

También, ha avanzado que "tiene que continuar la actividad con la normalidad adecuadamente y después hay que habilitar cuestiones tales como los centros de salud, los negocios, los vecinos de la zona y todo esto", que se regularán con la ordenanza. El coste de implementar este proyecto es de 5,4 millones de euros, de los que la mitad se financian con fondos europeos.

"DISCRIMINACIÓN SOCIAL"

Caballero ha insistido en que el Ayuntamiento no impondrá las multas "como forma coercitiva" y ha proclamado su desacuerdo con la implementación de las ZBE tal como se plantea. "Yo no comparto que vehículos sin emisión puedan entrar y vehículos con emisiones no puedan entrar porque eso es discriminación social. No todo el mundo se puede comprar, de repente y de golpe, un vehículo que tenga la etiqueta verde", ha proclamado.

Para el regidor olívico las ZBE deben plantear una forma de homogeneización social para que no solo las gentes de renta alta pueden entrar y los de renta baja no pueden entrar. "No comparto ese criterio. No lo comparto. En todo caso, es una decisión de Europa y nosotros la aplicaremos con el sentido común", dijo.