Abierta la nueva convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña

Por decimocuarto año consecutivo, la Fundación Mutua Madrileña lanza su Convocatoria anual de Ayudas a Proyectos Sociales a la que pueden presentar sus iniciativas y proyectos sociales entidades sin ánimo de lucro.

La convocatoria se centra en las áreas de apoyo a la discapacidad, violencia de género y trata, infancia, integración laboral de jóvenes en riesgo, apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión, personas sin hogar y cooperación al desarrollo.

En estos catorce años, la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales, a la que la Fundación Mutua ya ha destinado más de 11 millones de euros, ha servido para poner en marcha 380 proyectos solidarios que han impactado directamente en la vida de 410.000 personas. En la última convocatoria se pusieron en marcha 35 nuevas iniciativas de ONG españolas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hasta el próximo 23 de septiembre las entidades sin ánimo de lucro pueden presentar sus proyectos a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña, donde también pueden consultar las bases.