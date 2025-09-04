Intergift, Madridjoya, Bisutex y Momad aterrizan en Ifema Madrid

Este mes de septiembre Ifema Madrid acoge a cuatro ferias: Intergift, Madridjoya, Bisutex y Momad. La primera mencionada se consolidada como la feria imprescindible del sector en España y punto de encuentro estratégico para profesionales nacionales e internacionales. Esta reunirá del 10 al 13 de septiembre en el recinto a las marcas más innovadoras, diseñadores, distribuidores y retailers en torno a las últimas tendencias en decoración y regalo. De hecho, firmas internacionales han confirmado ya su participación para presentar sus últimas colecciones en unas fechas clave para la campaña de Navidad y Reyes.

En este sentido, destacará la gran oferta expositora de alta decoración como Asitrade, Belda, Brucs, Casa Salvagem, Claw Home, Crisal Decoración, Garpe Group, Ethan Chloe, Foimpex, Imori, Intertrade, Taller de las Indias, Unique o VP Interiorismo. Asimismo, esta edición contará con la presencia de grandes firmas en decoración que revelarán sus novedades en el marco de la feria como Exclusivas Camacho, Item Internacional, Llinares Import, Versa o Zaraplant.

Por otra parte, los profesionales encontrarán una mayor presencia del sector velas y aromas, así como una oferta más completa en artesanía y sector textil de hogar, donde se incorporan nuevas empresas. En el sector regalo, son muchas las empresas que confirman nuevamente su participación como +D2, Kikkerland, Fisura, The Wow Effect, Puckator, H&H, Celorama, Out of the Blue, DBrands, TY, Runbott, Javier, Comercial Framan, entre otras.

El lujo

Asimismo, poniendo el foco en el lujo y en la exclusividad esta la feria Madridjoya, del 11 al 14 de septiembre en los pabellones 4 y 6 de Ifema Madrid. Este año, el evento refuerza su posicionamiento en el segmento del lujo, con una oferta más exclusiva y de alto valor añadido. Como parte de esta nueva estrategia, el Salón cuenta una sectorización más eficiente, pensada para optimizar la experiencia tanto de expositores como de visitantes profesionales. A ello se suma una cuidada apuesta estética, en línea con las últimas tendencias del diseño contemporáneo, que transforma el espacio expositivo en un entorno más atractivo, sofisticado y funcional.

La Alta Joyería tendrá un papel protagonista en esta edición de Madridjoya, con la participación de cerca de 30 firmas nacionales e internacionales que apuestan por piezas únicas y de alto valor. Creaciones en oro con diamantes, rubíes, zafiros o esmeraldas brillarán en colecciones caracterizadas por su calidad, exclusividad y vocación atemporal, reforzando el carácter de inversión que distingue a este segmento.

Siguiendo esta línea, Bisutex y MOMAD se celebran a la vez entre el 11 y el 13 de septiembre en el pabellón 8 y 10 respectivamente. En el caso de Bisutex, contará con empresas expositoras de países como Alemania, Bélgica, Colombia, España, EE UU, Grecia, India, Italia, Marruecos, Portugal o Puerto Rico, entre otros. Las distintas procedencias confirman las oportunidades comerciales principalmente entre Europa y América.

Las grandes firmas del sector están presentes en este gran encuentro profesional, entre ellas, Agatha Ruiz de la Prada – Pertegaz, RAS, Velatti, Aldazabal o Ciclón. También D'D Balears, Simo Sastre o Pluma y Collar se suman a la convocatoria para mostrar sus novedades en complementos de moda junto a Soruka, Lugupell o Biba con lo último en carteras, bolsos y cinturones. Maletas Gladiator y Vogart, Solid Sombreros & Complementos-Luca Hats, con una importante oferta de paraguas, sombreros y maletas o Joyas de Papel, Manitas de Plata y Jewels Century 21 con propuestas creativas y artesanales en el Espacio Mini de la feria son, entre otras muchas, las marcas que confían en Bisutex como escaparate estratégico para mostrar sus novedades. Por su parte MOMAD, presenta un recorrido sectorial enriquecido con propuestas para las temporadas primavera/verano y otoño/invierno, con especial atención a la moda consciente, las producciones responsables y la artesanía.

De esta manera, marcas como Vilagallo, Surkana, Nuñez de Arenas, Matilde Cano o Carla Ruiz, trasladarán a la feria valores que definen una forma de crear y entender la moda más respetuosa, con identidad propia y orientada a un consumidor que valora el origen, la calidad y el compromiso social y medioambiental.

Además, MOMAD reforzará su proyección internacional a través del Programa de Compradores Nacionales e Internacionales, con especial atención a mercados estratégicos como Latinoamérica. En este marco, destaca la colaboración con Bogotá Fashion Week que permitirá la participación de una selección de marcas colombianas de referencia y, con ello, se reforzará el posicionamiento de MOMAD como punto de encuentro global para el sector.