Comprobar Euromillones: resultados del martes 2 de septiembre de 2025

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes desde París. Para jugar, el precio de cada boleto en España es de 2,5 euros y hay que marcar 5 números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas entre los números 1 y 12. A partir de las 21:00h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 2 de septiembre de 2025

El bote o premio máximo se lo lleva el acertante de todos los números, aunque otras 12 categorías tienen la posibilidad de llevarse un premio.

El primer sorteo de Euromillones se celebró en febrero de 2004 en París y actualmente pueden participar ciudadanos de España, Suiza, Francia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.