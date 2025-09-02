La virulencia del fuego y la alta temperatura dificultan la extinción del incendio del buque Awadi en Ribeira que puede hundirse

La virulencia del fuego y la elevada temperatura en el barco están haciendo "muy difíciles" las tareas de extinción del incendio originado el lunes, alrededor de las 17: 00 horas, en el buque Awadi. De esta forma lo valora el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, que apunta que, por este motivo, podría tardarse "incluso días" en darlo completamente por extinguido.

Los trabajos de extinción están centrados actualmente en retirar material de peso de la cubierta para estabilizar el barco, explica el regidor. Ya lo adelantaban también esta mañana los equipos desplazados a la zona, donde están desplegados un remolcador y el buque Mar de Galicia, que tratan de enderezar el barco, ya que lo que más preocupa es su posible hundimiento.

Se prevé que el incendio pueda tardar "incluso días" en declararse "completamente extinguido" porque, a pesar de que no haya llamas, hay mucha temperatura en el interior, que impide que los bomberos puedan entrar en él. El Ayuntamiento de Ribeira ha pedido a los vecinos que eviten la zona del puerto comercial y el contacto directo con el humo que desprende el barco, para lo que recomiendan cerrar las ventanas.

En este momento, los trabajos están centrados en retirar todo el material de peso que hay en la cubierta para "intentar mejorar la estabilidad del barco", que tiene una escora importante. Una vez se retire todo ese material que pesa, van a tratar de retirar "muy poco a poco" el remolcador que lo está empujando contra el puerto y, así, "ver cómo se comporta la estabilidad del barco", explica Luis Pérez.

En el incidente intervienen dotaciones de los bomberos de Ribeira y Boiro, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Portos de Galicia. Por su parte, Luis Pérez ha mostrado la colaboración del Ayuntamiento a disposición de las autoridades responsables para colaborar en "evitar que el barco se vaya a pique", dijo.

Origen

El buque Awadi, de 50,75 metros de eslora y 10,32 metros de manga, arde en el puerto de Ribeira desde cerca de las 17:00 horas de la tarde del lunes. El fuego se originó en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación. Ninguna persoa ha resultado afectada y los esfuerzos se centran únicamente en la extinción del incendio.

El Awadi alberga miles de litros de combustible, además de otros materiales inflamables, que podrían verterse al mar. Así, además de enderezarlo, los medios desplazados tratan de aligerar la carga del barco. Además, desde este lunes por la noche ya están preparadas las barreras anticontaminación por si fuera necesaria su utilización.