La alimentación y artesanía se dan cita en Feriar en Ejea (Zaragoza)

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros acogerá del 5 al 7 de septiembre una nueva edición de Feriar, la feria de alimentación y artesanía que, en esta ocasión, contará con cerca de 30 expositores.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA han organizado este evento dentro del que un total de 18 expositores proceden de Aragón, especialmente de la comarca de las Cinco Villas (seis stands), mientras que el resto proceden de otros puntos de la geografía española como Logroño, Navarra, León, Valencia, La Coruña, Valladolid, Barcelona, Guadalajara y La Rioja.

Los 30 expositores mostrarán productos de alimentación y artesanía como quesos, encurtidos, embutidos de caza, patés y repostería, así como una amplia gama de prendas de moda y complementos.

La feria se podrá visitar desde las 11.00 a las 14.00 horas y desde las 18.00 a las 21.00 horas en su emplazamiento al final de la avenida Cosculluela de Ejea. Una nueva edición con la que se consolida esta feria, que busca poner en valor el comercio local y dinamizar este municipio que justo celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva.

